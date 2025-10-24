Ευρωζώνη: Επιτάχυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο

Απροσδόκητη επιτάχυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη καταγράφηκε τον Οκτώβριο καθώς οι εταιρείες έλαβαν νέες παραγγελίες με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η οικονομία της περιοχής αποκτά δυναμική στην αρχή του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI HCOB Flash Eurozone, που καταρτίστηκε από την S&P Global, αυξήθηκε στις 52,2 μονάδες τον Οκτώβριο, από 51,2 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας τον δέκατο συνεχόμενο μήνα που επέκτασης και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών, διαψεύδοντας τις προσδοκίες δημοσκόπησης του Reuters για πτώση στις 51 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές άνω των 50 μονάδων υποδηλώνουν αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η επιτάχυνση αποδίδεται στον τομέα των υπηρεσιών, με τον δείκτη PMI να ανεβαίνει από 51,3 τον Σεπτέμβριο σε 52,6, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών. Η δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπε 51,1.

Η παραγωγή στον τομέα της μεταποίησης σημείωσε οριακή αύξηση, φτάνοντας τις 51,1 μονάδες από 50,9 τον προηγούμενο μήνα, αν και ο δείκτης PMI του τομέα παρέμεινε στις 50,0, ανεβαίνοντας από τις 49,8 του Σεπτεμβρίου ενώ προβλεπόταν να παραμείνει αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η απασχόληση επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης τον Οκτώβριο μετά τη μικρή μείωση του Σεπτεμβρίου, με τον τομέα των υπηρεσιών να δημιουργεί θέσεις εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2024. Ωστόσο, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε περικοπές προσωπικού με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς προσαρμόστηκαν στις συνθήκες μειωμένης ζήτησης.

Η αύξηση του συνολικού λειτουργικού κόστους επιβραδύνθηκε ελαφρώς, αλλά οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές τους με λίγο ταχύτερο ρυθμό.

«Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών της ευρωζώνης παραμένει μέτριος. Ο ρυθμός πληθωρισμού για τις τιμές πώλησης έχει αυξηθεί ελαφρώς, αλλά παραμένει κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον πληθωρισμό στον τομέα των υπηρεσιών, είναι πιθανό να εκλάβει αυτά τα δεδομένα ως επιβεβαίωση της στάσης της να μην εφαρμόσει περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων», σχολίασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.