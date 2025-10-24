Logo Image

Μερτς: Αναμένει εξαίρεση της γερμανικής μονάδας της Rosneft από τις αμερικανικές κυρώσεις

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Μερτς: Αναμένει εξαίρεση της γερμανικής μονάδας της Rosneft από τις αμερικανικές κυρώσεις

REUTERS/Sergei Karpukhin

Αναταραχή στις αγορές έχουν φέρει οι κυρώσεις των ΗΠΑ στους δύο ρωσικούς κολοσσούς πετρελαίου και φυσικού αερίου Rosneft και Lukoil, με τις τιμές του πετρελαίου να ενισχύονται για δεύτερη ημέρα.

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε αισιόδοξος ότι οι ΗΠΑ θα εξαιρέσουν τη γερμανική μονάδα της Rosneft από τις κυρώσεις.  «Θα το συζητήσουμε αυτό με τους Αμερικανούς», δήλωσε ο σε δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. «Υποθέτω ότι θα χορηγηθεί αντίστοιχη εξαίρεση (σ.σ. για τη Γερμανία) για τη Rosneft».

Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι δεν ήταν σαφές εάν η γερμανική επιχείρηση, Rosneft Deutschland, «χρειάζεται καν» εξαίρεση, καθώς οι κυρώσεις ορίζουν ότι η Rosneft πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της επιχείρησης. «Είναι το 50%», είπε.

Σημειώνεται ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ δίνουν στους πελάτες προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για να αποσυρθούν από «οποιαδήποτε οντότητα» η οποία ανήκει σε ποσοστό άνω του 50% στις ρωσικές εταιρείες που έχουν υποστεί κυρώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Η Μαφία δεν είναι πια όπως παλιά»: Τα τραπέζια με ακτίνες Χ, οι πυραμίδες και τα αποδυτήρια του NBA

«Η Μαφία δεν είναι πια όπως παλιά»: Τα τραπέζια με ακτίνες Χ, οι πυραμίδες και τα αποδυτήρια του NBA

Σε απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η γερμανική κυβέρνηση έθεσε τα διυλιστήρια που ανήκουν στη Rosneft, υπό την εποπτεία της ομοσπονδιακής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας της χώρας. Ωστόσο, το γερμανικό κράτος δεν προχώρησε στην εθνικοποίηση της επιχείρησης, που σημαίνει ότι το Βερολίνο πιθανότατα θα πρέπει να διαπραγματευτεί εξαίρεση από τους τελευταίους περιορισμούς των ΗΠΑ.

Χωρίς εξαίρεση από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, υπάρχουν ανησυχίες ότι η γερμανική μονάδα της Rosneft μπορεί να αποκοπεί από βασικούς πελάτες, ανέφερε νωρίτερα το πρακτορείο Bloomberg. Οι traders πετρελαίου, οι τράπεζες και οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν ήδη απειλήσει να τερματίσουν τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Ο Μερτς πάντως χαιρέτισε τις αμερικανικές κυρώσεις ως ένδειξη της αποφασιστικότητας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube