Μερτς: Αναμένει εξαίρεση της γερμανικής μονάδας της Rosneft από τις αμερικανικές κυρώσεις

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε αισιόδοξος ότι οι ΗΠΑ θα εξαιρέσουν τη γερμανική μονάδα της Rosneft από τις κυρώσεις. «Θα το συζητήσουμε αυτό με τους Αμερικανούς», δήλωσε ο σε δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. «Υποθέτω ότι θα χορηγηθεί αντίστοιχη εξαίρεση (σ.σ. για τη Γερμανία) για τη Rosneft».

Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι δεν ήταν σαφές εάν η γερμανική επιχείρηση, Rosneft Deutschland, «χρειάζεται καν» εξαίρεση, καθώς οι κυρώσεις ορίζουν ότι η Rosneft πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της επιχείρησης. «Είναι το 50%», είπε.

Σημειώνεται ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ δίνουν στους πελάτες προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για να αποσυρθούν από «οποιαδήποτε οντότητα» η οποία ανήκει σε ποσοστό άνω του 50% στις ρωσικές εταιρείες που έχουν υποστεί κυρώσεις.

Σε απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η γερμανική κυβέρνηση έθεσε τα διυλιστήρια που ανήκουν στη Rosneft, υπό την εποπτεία της ομοσπονδιακής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας της χώρας. Ωστόσο, το γερμανικό κράτος δεν προχώρησε στην εθνικοποίηση της επιχείρησης, που σημαίνει ότι το Βερολίνο πιθανότατα θα πρέπει να διαπραγματευτεί εξαίρεση από τους τελευταίους περιορισμούς των ΗΠΑ.

Χωρίς εξαίρεση από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, υπάρχουν ανησυχίες ότι η γερμανική μονάδα της Rosneft μπορεί να αποκοπεί από βασικούς πελάτες, ανέφερε νωρίτερα το πρακτορείο Bloomberg. Οι traders πετρελαίου, οι τράπεζες και οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν ήδη απειλήσει να τερματίσουν τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Ο Μερτς πάντως χαιρέτισε τις αμερικανικές κυρώσεις ως ένδειξη της αποφασιστικότητας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.