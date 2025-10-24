Δυσαρέσκεια στο Πεκίνο για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις – Καλεί τις Βρυξέλλες να αποσύρουν τις κινεζικές επιχειρήσεις από το 19ο πακέτο

Η Κίνα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσύρει αμέσως τις κινεζικές επιχειρήσεις στο 19ο πακέτο κυρώσεων των Βρυξελλών κατά της Ρωσίας, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου του Πεκίνου.

Η ΕΕ κατέληξε την Πέμπτη σε συμφωνία για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, το οποίο μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει την πλήρη διακοπή μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2028 των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και επιπλέον μέτρα εναντίον του σκιώδους ρωσικού στόλου.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινεζικά διυλιστήρια με συνολική δυναμικότητα 600.000 βαρελιών την ημέρα, καθώς και η Chinaoil Hong Kong, εμπορικός βραχίονας της PetroChina. Πρόκειται για τα διυλιστήρια Liaoyang Petrochemical και Shandong Yulong Petrochemical. Τα εργοστάσια που υπόκεινται σε κυρώσεις αντιπροσωπεύουν το 3% της δυναμικότητας διύλισης της Κίνας, η οποία ανέρχεται σε 19 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Σχολιάζοντας τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια της Κίνας, αλλά και τη σθεναρή αντίθεσή της σε τέτοιες κινήσεις.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες διαπραγματεύσεις της Κίνας με την ΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα, η ΕΕ αρνήθηκε ν’ αλλάξει πορεία συμπεριλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά κινεζικές επιχειρήσεις στο 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και επιβάλλοντας κυρώσεις κατά μεγάλων κινεζικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων και επενδυτών για πρώτη φορά, εκτίμησε ο εκπρόσωπος.

Το Πεκίνο έχει σταθερά εκφράσει την αντίθεσή του στην επιβολή μονομερών κυρώσεων που στερούνται της απαραίτητης νομικής βάσης, επί τη βάσει της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου ή μιας σχετικής έγκρισης του ΟΗΕ, σημείωσε.

Οι ενέργειες της ΕΕ είναι αντίθετες στο πνεύμα συναίνεσης που έχει επιτευχθεί μεταξύ των ηγετών της Κίνας και της ΕΕ, υπονομεύοντας σοβαρά τη διμερή οικονομική και εμπορική συνεργασία και επηρεάζοντας αρνητικά την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τόνισε ο ίδιος.