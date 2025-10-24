Ο Τραμπ παγώνει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά – Η διαφήμιση που τον εξόργισε

Σε μία απροσδόκητη εξέλιξη, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι τερματίζει «όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις» με τον Καναδά.

Εγκαλεί την Οτάβα για «απαράδεκτη συμπεριφορά» και «προσπάθεια επηρεασμού των αμερικανικών δικαστηρίων» μέσω πολιτικής διαφήμισης.

Η κίνηση του Τραμπ έγινε έπειτα από την προβολή τηλεοπτικών σποτ στον Καναδά που επικρίνουν τους αμερικανικούς δασμούς, με τον ίδιο να τα χαρακτηρίζει “fake” και “παραπλανητικά”.

«Ψεύτικη διαφήμιση» με τον Ρόναλντ Ρέιγκαν

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν ανακοίνωσε πως η καναδική κυβέρνηση «χρησιμοποίησε δολίως» βίντεο που δείχνει τον πρώην πρόεδρο να μιλά αρνητικά για τους δασμούς.

«Το διαφημιστικό κόστισε 75.000 δολάρια και δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να επηρεάσει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και άλλων δικαστηρίων», ανέφερε.

«Οι δασμοί είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία των ΗΠΑ. Με βάση την απαράδεκτη συμπεριφορά τους, όλες οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά τερματίζονται αμέσως», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ίδρυμα Ρέιγκαν επιβεβαίωσε νωρίτερα την ύπαρξη της διαφήμισης, σημειώνοντας ότι η επαρχία του Οντάριο «παραποίησε» το Προεδρικό Ραδιοφωνικό Διάγγελμα για το Ελεύθερο και Δίκαιο Εμπόριο της 25ης Απριλίου 1987, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια.

Το Ίδρυμα γνωστοποίησε ότι εξετάζει νομικές ενέργειες, καλώντας το κοινό να δει το αυθεντικό βίντεο της ομιλίας του Ρέιγκαν.

Ο Καρνέι θέλει να απεξαρτήσει τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι σκοπεύει να διπλασιάσει τις καναδικές εξαγωγές προς άλλες αγορές, για να μειώσει την εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων.

Ο Κάρνεϊ είχε συναντηθεί με τον Τραμπ νωρίτερα μέσα στον μήνα, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης του διαλόγου πριν από την επικείμενη αναθεώρηση της συμφωνίας USMCA (ΗΠΑ–Μεξικό–Καναδάς), την οποία ο Τραμπ είχε διαπραγματευτεί στην πρώτη του θητεία αλλά πλέον δείχνει να απορρίπτει.

Περισσότερο από το 75% των καναδικών εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ, με συναλλαγές αξίας περίπου 3,6 δισ. καναδικών δολαρίων ημερησίως (περίπου 2,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Η εκστρατεία του Οντάριο και το πλήγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ υπερασπίστηκε την καμπάνια, δηλώνοντας ότι «ο Καναδάς δεν θα σταματήσει ποτέ να αντιτίθεται στους αμερικανικούς δασμούς» και ότι «η ευημερία χτίζεται μέσα από συνεργασία».

Ωστόσο, οι δασμοί του Τραμπ έχουν πλήξει σοβαρά την καναδική αυτοκινητοβιομηχανία, που εδρεύει κυρίως στο Οντάριο.

Πρόσφατα, ο κολοσσός Stellantis ανακοίνωσε ότι μεταφέρει γραμμή παραγωγής από τον Καναδά στο Ιλινόι, επικαλούμενος το αυξημένο κόστος λόγω των αμερικανικών μέτρων.

Ένας νέος εμπορικός πόλεμος στα σύνορα του Βορρά

Η απόφαση του Τραμπ να παγώσει κάθε μορφή διαπραγμάτευσης ανοίγει έναν νέο κύκλο εμπορικής αντιπαράθεσης με τον Καναδά – έναν από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ.

Όπως σημειώνουν οικονομικοί αναλυτές, η ρήξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου η Βόρεια Αμερική ετοιμάζεται να επαναξιολογήσει το εμπορικό της πλαίσιο και ενδέχεται να έχει βαθύτερες πολιτικές και οικονομικές συνέπειες και για τις δύο πλευρές των συνόρων.