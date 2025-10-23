ΗΠΑ: Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι στα συσσίτια – 22 πολιτείες σε ύφεση

Χιλιάδες δημόσιοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται καθημερινά στην «ουρά» στα κέντρα διανομής επισιτιστικής βοήθειας.

Από την 1η Οκτωβρίου εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι έχουν σταματήσει να πληρώνονται μετά το διαβόητο shutdown- το «κλείσιμο» του αμερικανικού δημοσίου λόγω της συνεχιζόμενης διαφωνίας Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών για την έγκριση του νέου προϋπολογισμού στο Κογκρέσο.

«Πρέπει να ζήσω», λέει με πικρία η 74χρονη Νταϊάν Μίλερ, καθώς περιμένει στην ουρά, σε ένα πάρκινγκ στα προάστια της Ουάσινγκτον, όπου φιλανθρωπικές οργανώσεις διανέμουν την επισιτιστικής βοήθεια. .

Όταν έρχεται η σειρά της, η Ντάιαν δείχνει την κάρτα υπαλλήλου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και παραλαμβάνει δύο κουτιά: ένα με φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ένα με άλλα προϊόντα. Μια «απαραίτητη» βοήθεια, αφού η απόδειξη μισθοδοσίας της δείχνει τον αριθμό «0».

Η συντριπτική πλειοψηφία των ομοσπονδιακών υπαλλήλων βρίσκεται σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών από την 1η Οκτωβρίου και δεν λαμβάνει πλέον τους μισθούς της λόγω του «shutdown».

«Είναι φρικτό, όλοι υποφέρουμε. Εργάστηκα για την κυβέρνηση για πάνω από 50 χρόνια και βρίσκομαι εδώ σε αυτή την ουρά, να έρχομαι για να πάρω φαγητό. Χωρίς το συσσίτιο, δεν μπορώ να ζήσω», λέει η Νταϊάν, με τα μάτια της να βγάζουν φλόγες από θυμό.

Οι επικριτές λένε ότι το shutdown χρησιμοποιείται για την προώθηση της ατζέντας MAGA του προέδρου Τραμπ, επιδεινώνοντας μια ήδη εύθραυστη οικονομική κατάσταση: οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να αυξάνονται, οι περικοπές του Medicaid εμβαθύνουν το χάος και η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια πίεσης . Με την αναστολή των ομοσπονδιακών δεδομένων απασχόλησης, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξάνονται -ειδικά μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων- και ότι το κλείσιμο θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα οικονομική κρίση.

Συσσίτια σε όλη τη χώρα

Για την υποστήριξη των κυβερνητικών υπαλλήλων, οργανώνονται συσσίτια σε όλη τη χώρα. «Αυτοί οι άνθρωποι, μόλις πριν από δύο εβδομάδες, λάμβαναν τακτικούς μισθούς και ζούσαν μια φυσιολογική ζωή. Ξαφνικά, βρέθηκαν χωρίς τίποτα και να κάνουν ουρά για φαγητό», λέει ο Ντέιβ Σίλμπερτ, επικεφαλής ενός κοινωνικού παντοπωλείου που συνδιοργάνωσε τη διανομή.

«Κανείς δεν αξίζει να του φέρονται όπως μας φέρονται τώρα», λέει η Νταϊάν Μίλερ, η οποία εργάζεται για την FEMA, την κυβερνητική υπηρεσία που κινητοποιείται σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, η οποία έχει δει τα επίπεδα προσωπικού της να μειώνονται δραματικά λόγω των περικοπών που αποφάσισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ουρά, ο Άντριαν, ​​ο οποίος προτιμά να μην δώσει το επώνυμό του: «Μόλις που μπορούμε να πληρώσουμε τα τραπεζικά μας δάνεια, και τους καθημερινούς λογαριασμούς. Χρειάζομαι βοήθεια. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει μετά από 33 χρόνια που υπηρετώ την πατρίδα μου».

Πόσο θα διαρκέσει το shutdown

«Όλοι πληρώνονται: οι βουλευτές, οι γερουσιαστές. Αλλά εμείς όχι. Αν δεν πληρωνόμαστε εμείς, ούτε αυτοί θα έπρεπε να πληρώνονται» λέει ο Αντριαν, ειδικός σε θέματα φορολογικού δικαίου. «Όλοι μας βλέπουν πλέον ως εχθρό, ενώ εμείς απλώς κάνουμε τη δουλειά μας», προσθέτει

«Πόσο θα διαρκέσει αυτό;» Η δημοσιονομική παράλυση, η οποία διαρκεί 23 ημέρες, είναι ήδη η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας.

Το ερώτημα ανησυχεί την Άμπερ, υπάλληλο του Αμερικανικού Στρατού : «Φοβάμαι πολύ ότι αυτό θα διαρκέσει πολύ. Βρίσκομαι σε μια πολύ επισφαλή κατάσταση, στη μέση ενός διαζυγίου, και τώρα, χωρίς μισθό, αγωνίζομαι να τα βγάλω πέρα…Είμαι εδώ σήμερα επειδή πρέπει να ταΐσω τα δύο παιδιά μου», λέει.

Σε ύφεση 22 πολιτείες

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 22 πολιτείες έχουν βυθιστεί σε ύφεση. Ανάμεσά τους, το Ιλινόι, η Μινεσότα, η Αϊόβα και Ουάσιγκτον, που βρίσκονται «στο χείλος» μιας οικονομικής συρρίκνωσης. Οι 22 πολιτείες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του ΑΕΠ των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανάλυση ττου επικεφαλής οικονομολόγου της Moody’s Analytics, Μαρκ Ζάντι . Άλλες 13 πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, ούτε αναπτύσσονται ούτε συρρικνώνονται σημαντικά. Δεκαέξι πολιτείες, ωστόσο, συνεχίζουν να ευδοκιμούν: η Φλόριντα, το Τέξας και η Πενσυλβάνια, όπου η απασχόληση παραμένει ισχυρή και η εγχώρια κατανάλωση στηρίζει τη ζήτηση.

Ο Ζάντι δημιούργησε έναν δείκτη βασισμένο σε «συμπτωματικά» δεδομένα, δηλαδή σε δείκτες που περιγράφουν την οικονομική υγεία μιας περιοχής σε πραγματικό χρόνο: τάσεις μισθών, βιομηχανική παραγωγή και ποσοστά απασχόλησης . Όταν αυτοί οι αριθμοί δείχνουν σταθερή μείωση, η Moody’s θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε ύφεση ή σε κίνδυνο.

Κατακερματισμένη χώρα

Η εικόνα που προκύπτει είναι άνιση και κατακερματισμένη. Στη Μινεσότα και την Αϊόβα υπάρχουν απώλειες θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες επιδεινώνονται -σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους- από τους εμπορικούς πολέμους του Τραμπ , τη μείωση της μετανάστευσης και τις ομοσπονδιακές περικοπές στην απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

Στην Αϊόβα, για παράδειγμα, η απασχόληση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 5% από το 2019, ενώ σε εθνικό επίπεδο έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 7%.

Ο Νότος, κινητήρια δύναμη

Ο αμερικανικός Νότος και μέρος των Νοτιοδυτικών πολιτειών, παραμένουν οι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης των ΗΠΑ , χάρη στον ενεργειακό κλάδο, την εγχώρια μετεγκατάσταση και το χαμηλό κόστος διαβίωσης. Αλλά ακόμη και εδώ, προειδοποιεί η Moody’s, υπάρχουν σημάδια επιβράδυνσης. «Οι νότιες πολιτείες εξακολουθούν να είναι οι ισχυρότερες, αλλά η ανάπτυξή τους χάνει τη δυναμική της», λέει ο Ζάντι.

Η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη , οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα πέμπτο της αμερικανικής οικονομίας, διατηρούν επί του παρόντος τη σταθερότητά τους, σημειώνουν οι αναλυτές.

Το έμμεσο μήνυμα της έκθεσης της Moody’s είναι ότι η οικονομία των ΗΠΑ στο σύνολό της βρίσκεται σε ασταθές έδαφος. Με το ένα τρίτο του ΑΕΠ να έχει ήδη συρρικνωθεί, ένα άλλο τρίτο να αντιμετωπίζει δυσκολίες και μόνο λίγες πολιτείες να εξακολουθούν να αναπτύσσονται, ο κίνδυνος μιας εθνικής ύφεσης φαίνεται ολοένα και πιο πραγματικός.