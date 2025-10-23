Tesla: Έσοδα-ρεκόρ το γ’ τρίμηνο αλλά και «βουτιά» 37% στα κέρδη

Ρεκόρ- εσόδων αλλά νέα μείωση της τάξης του 37% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου ανακοίνωσε η Tesla, δίνοντας μια μεικτή εικόνα όσον αφορά τα αποτελέσματα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, λόγω των υψηλότερων τριμηνιαίων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 12% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι φτάνοντας σε επίπεδα-ρεκόρ, στα 28,10 δισ. δολάρια από 25,18 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ξεπερνώντας τα 26,37 δολάρια που περίμεναν οι αναλυτές. Ειδικά η ναυαρχίδα του κλάδου αυτοκινήτου παρουσίασε άλμα εσόδων κατά 6%, από τα 20 στα 21,2 δισ. δολάρια.

Σημειώνεται ότι το τρίτο τρίμηνο συμπέφτει με την λήξη των σημαντικών φοροελαφρύνσεων για τις αγορές EV που είχε δρομολογήσει ο Τζο Μπάιντεν στο πλαίσιο της πράσινης πολιτικής του. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των πωλήσεων οφειλόταν στο γεγονός ότι πολλοί καταναλωτές στις ΗΠΑ έσπευσαν να προχωρήσουν σε αγορές, όσο ίσχυαν ακόμη τα κίνητρα.

Την ίδια ώρα, τα κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 37% για την ίδια περίοδο, εν μέρει λόγω του πρόσθετου κόστους που συνδέεται με τους δασμούς και την έρευνα.

Τα αποτελέσματα έρχονται ενόψει της ετήσιας γενικής συνέλευσης της 6ης Νοεμβρίου στην οποία οι μέτοχοι της εταιρείας θα κληθούν να ψηφίσουν σχετικά με ένα νέο πακέτο αμοιβών για τον διευθύνοντα σύμβουλο Έλον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1 τρισ. δολάρια.

Μιλώντας σε επενδυτές την Τετάρτη, ο Μασκ τόνισε τη σημασία αυτού του πακέτου αμοιβών για την εξασφάλιση του ελέγχου του στην εταιρεία, καθώς αυτή επεκτείνεται σε έργα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, όπως το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus.

«Η βασική μου ανησυχία σχετικά με το πόσο έλεγχο έχω στην Tesla είναι, αν φτιάξω αυτόν τον τεράστιο στρατό ρομπότ, μήπως απλώς με διώξουν στο μέλλον;», εξήγησε. «Δεν νιώθω άνετα να φτιάξω αυτόν τον στρατό ρομπότ αν δεν έχω, τουλάχιστον, επιρροή πάνω σε αυτόν».

Ο Μασκ στάθηκε επίσης στην πρόοδο της Tesla στο πλήρως αυτόνομο λογισμικό της, αλλά δεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά οχήματα, δραστηριότητα η οποία οδήγησε την εταιρεία στο ρεκόρ εσόδων.

Η αποτίμηση της εταιρείας στο χρηματιστήριο, η οποία ανέρχεται σε περίπου 1,4 τρισ. δολάρια, έχει επηρεαστεί τους τελευταίους μήνες από την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Μασκ, ότι μπορεί να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες του να μετατρέψει την Tesla σε παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Ωστόσο, οι πωλήσεις οχημάτων παραμένουν επί του παρόντος η κύρια πηγή εσόδων της, ενώ αναπτύσσονται αυτά τα νέα προϊόντα.