ΕΕ: Πακέτο κυρώσεων νούμερο 19 κατά της Ρωσίας – Απαγόρευση στις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου

Η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, το οποίο μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει την πλήρη διακοπή μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2028 των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και επιπλέον μέτρα εναντίον του σκιώδους ρωσικού στόλου.

Τα 27 κράτη-μέλη ενέκριναν σήμερα το πακέτο αυτό, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας ανέφερε: «Μόλις εγκρίναμε το 19ο πακέτο κυρώσεων. Στοχεύει, μεταξύ άλλων, ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οντότητες στην Ινδία και την Κίνα. Η ΕΕ περιορίζει τις κινήσεις των Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τον Πούτιν να χρηματοδοτήσει αυτόν τον πόλεμο».