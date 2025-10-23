Logo Image

ΕΕ: Πακέτο κυρώσεων νούμερο 19 κατά της Ρωσίας – Απαγόρευση στις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

ΕΕ: Πακέτο κυρώσεων νούμερο 19 κατά της Ρωσίας – Απαγόρευση στις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου

SHUTTERSTOCK

«Γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τον Πούτιν να χρηματοδοτήσει αυτόν τον πόλεμο», θεωρεί η Κάγια Κάλας

Η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, το οποίο μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει την πλήρη διακοπή μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2028 των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και επιπλέον μέτρα εναντίον του σκιώδους ρωσικού στόλου.

Τα 27 κράτη-μέλη ενέκριναν σήμερα το πακέτο αυτό, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας ανέφερε: «Μόλις εγκρίναμε το 19ο πακέτο κυρώσεων. Στοχεύει, μεταξύ άλλων, ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οντότητες στην Ινδία και την Κίνα. Η ΕΕ περιορίζει τις κινήσεις των Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τον Πούτιν να χρηματοδοτήσει αυτόν τον πόλεμο».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube