Λογισμικό εναντίον σπάνιων γαιών: Σκληραίνει το σχέδιο Τραμπ για εμπορικά αντίποινα στην Κίνα

Σχέδιο μαζικής απαγόρευσης των εξαγωγών προς την Κίνα μιας τεράστιας γκάμας προϊόντων με αμερικανικό λογισμικό -από φορητούς υπολογιστές μέχρι κινητήρες αεροσκαφών- μελετά η κυβέρνηση Τραμπ ως αντίποινα στους πρόσφατους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπανίων γαιών.

Την είδηση μεταδίδει κατ’ αποκλειστικότητα το Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και άλλα τρία άτομα που έχουν σχετική ενημέρωση από τις αμερικανικές αρχές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απαγόρευση λογισμικού δεν είναι η μόνη επιλογή εμπορικών αντιποίνων που υπάρχει στο τραπέζι Τραμπ.

Αλλά είναι εκείνη που θα υλοποιούσε την απειλή του Προέδρου Τραμπ να απαγορεύσει τις εξαγωγές «κρίσιμου software» προς την Κίνα, βάζοντας χαλινό στις παγκόσμιες αποστολές προϊόντων που είτε περιέχουν είτε έχουν παραχθεί με χρήση αμερικανικού λογισμικού.

Το μέτρο -οι λεπτομέρειες του οποίου αποκαλύπτονται για πρώτη φορά- ενδέχεται τελικά να μην προχωρήσει, γράφει το Reuters. Το γεγονός, όμως, ότι εξετάζονται τέτοια μέτρα, προσθέτει, δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείει το ενδεχόμενο δραματικής κλιμάκωσης στην αντιπαράθεσή της με την Κίνα, όσο και αν ορισμένοι εντός της αμερικανικής κυβέρνησης προτιμούν πιο ήπια προσέγγιση, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Μπλόφα;

Υπάρχει βεβαίως πάντα η περίπτωση το μέτρο να ανακοινωθεί προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην Κίνα, χωρίς όμως να εφαρμοσθεί, ανέφερε μία από τις πηγές.

«Όλα με αμερικανικό λογισμικό φτιάχνονται», είπε μία από τις πηγές, θέλοντας να τονίσει το πόσο ευρεία θα ήταν η απήχηση ενός τέτοιου πλήγματος, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο με την Κίνα και ιδιαίτερα στον τομέα των τεχνολογικών προϊόντων με μεγάλο κόστος όμως και για την αμερικανική οικονομία, εάν εφαρμοστεί πλήρως.

Εφόσον εγκριθεί, το μέτρο παραπέμπει στους περιορισμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Μπάιντεν στη Μόσχα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022.

Οι κυρώσεις εκείνες περιόριζαν τις εξαγωγές προς τη Ρωσία προϊόντων που κατασκευάζονταν παγκοσμίως με χρήση αμερικανικής τεχνολογίας ή λογισμικού, προκειμένου να πλήξει τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας.

Reuters