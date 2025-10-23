Logo Image

Ναυτεμπορική – Financial Times: Όταν οι δημοσιογραφικές προσεγγίσεις συμπίπτουν

Ο κοινός πρωτοσέλιδος τίτλος, την επομένη της ιστορικής συμφωνίας για τη Γάζα

Απόλυτη σύμπτωση του πρώτου της τίτλου για τη συμφωνία ειρήνευσης στη Λωρίδα της Γάζας είχε προ ημερών η «Ν» με τους Financial Times.

H Ναυτεμπορική στο φύλλο της 14ης Οκτωβρίου επέλεξε ως τίτλο για το παγκόσμιο αυτό θέμα: «Τραμπ – “Ιστορική Αυγή”», όταν την ίδια ημέρα στην έντυπη έκδοσή τους οι Financial Times είχαν τίτλο «Tramp declares “Historic dawn”» (Ο Τραμπ κηρύσσει την «Ιστορική Αυγή»).

Πρόκειται για δημοσιογραφική σύμπτωση που αναδεικνύει την ποιοτική προσέγγιση και απεικόνιση των γεγονότων από τη Ναυτεμπορική, μια ιστορική εφημερίδα, η οποία εξέδωσε το πρώτο της φύλλο το 1924.

