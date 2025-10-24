Κίνα: Ενισχύεται το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για όλους

Κατά την περίοδο του 14ου Πενταετούς Σχεδίου, η Κίνα προχώρησε στις πιο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, με το επίκεντρο να μετατοπίζεται από την ευρεία κάλυψη προς την υψηλότερη ποιότητα, ενισχύοντας τα θεμέλια για τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας.

Επί του παρόντος, ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στο βασικό σύστημα συνταξιοδοτικής ασφάλισης στην Κίνα έχει φτάσει τα 1,072 δισεκατομμύρια, αυξημένος κατά 73 εκατομμύρια σε σύγκριση με το τέλος της περιόδου του 13ου Πενταετούς Σχεδίου.

Το ποσοστό συμμετοχής στη συνταξιοδοτική ασφάλιση αυξήθηκε από 91% σε πάνω από 95%.

Επιπροσθέτως, οι ασφαλισμένοι στην ασφάλιση ανεργίας και στην ασφάλιση εργατικών ατυχημάτων ανέρχονται σε 246 εκατομμύρια και 302 εκατομμύρια αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 29 εκατομμύρια και 34 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Η βασική ιατρική ασφάλιση συνεχίζει να καλύπτει πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια κατοίκους, με το ποσοστό κάλυψης να διατηρείται σταθερά γύρω στο 95%.

Αυτό το μεγαλύτερο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στον κόσμο προσφέρει στον κινεζικό λαό ισχυρή βάση για μια ασφαλέστερη και καλύτερη ζωή.

Η στοχευμένη βελτίωση του συστήματος ιατρικής ασφάλισης έχει συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του οικονομικού βάρους των πολιτών για την ιατρική περίθαλψη.

Σήμερα, η βασική ιατρική ασφάλιση στηρίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και της καθολικής κάλυψης, με το ποσοστό αποζημίωσης των νοσοκομειακών εξόδων που καλύπτονται από το πλαίσιο της ασφαλιστικής πολιτικής για τους κατοίκους να ανέρχεται περίπου στο 70%.

Το ετήσιο όριο ιατρικής ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 30.000 και 50.000 γουάν.

Παράλληλα, διάφορες πολιτικές υποστήριξης μέσω της ιατρικής ασφάλισης έχουν προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους πιο ευάλωτους πολίτες, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες σε περίπου 673 εκατομμύρια περιπτώσεις.

Έχουν σημειωθεί σημαντικά επιτεύγματα προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής ισότητας, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική βελτίωση του επιπέδου της εθνικής εκπαίδευσης.

Από την έναρξη του νέου σχολικού εξαμήνου τον Σεπτέμβριο φέτος, η Κίνα εφαρμόζει ένα έτος δωρεάν προσχολικής εκπαίδευσης, από το οποίο επωφελούνται περίπου 12 εκατομμύρια παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Το ποσοστό ακαθάριστης εγγραφής στην προσχολική εκπαίδευση αυξήθηκε από 64,5% το 2012 σε 92%, ενώ η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει πλέον επιτύχει ουσιαστική ισορροπία σε 2.895 δήμους σε ολόκληρη τη χώρα.

Το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών συνεχίζει να μειώνεται, καθώς η αναζωογόνηση της τοπικής βιομηχανίας και η αναβάθμιση των υποδομών λειτουργούν ως δύο βασικοί κινητήριοι μοχλοί της προόδου.

Οι αγροτικοί πληθυσμοί απολαμβάνουν πλέον τα οφέλη της ανάπτυξης, πραγματοποιώντας ένα άλμα από την εξάλειψη της φτώχειας προς την ολοκληρωμένη αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Αυτό το θετικό αποτέλεσμα αποτελεί τόσο μια επιτυχημένη ολοκλήρωση της πενταετούς πορείας, όσο και ένα σταθερό θεμέλιο για τη μελλοντική αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.