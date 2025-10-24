Κίνα: Σε νέο επίπεδο το θεσμικό άνοιγμα

Κατά την περίοδο του 14ου Πενταετούς Σχεδίου, η Κίνα, με γνώμονα το θεσμικό άνοιγμα, επιδιώκει βαθύτερη ευθυγράμμιση με τους διεθνείς εμπορικούς και οικονομικούς κανόνες, παραμένοντας δεσμευμένη στη συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην απελευθέρωση νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων.

Η σημερινή Κίνα, που μετεξελίσσεται σε μια χώρα πιο ανοιχτή, με αυτοπεποίθηση και χωρίς αποκλεισμούς, διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο υψηλού επιπέδου εξωστρέφειας, προσδίδοντας ισχυρή ώθηση στην παγκόσμια οικονομία.

Η Κίνα προωθεί ενεργά την συμμετοχή της στη «Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία για τη Διασυνοριακή Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού» (CPTPP), αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στη θέσπιση διεθνών κανόνων και προτύπων ως προς τους στόχους «διπλού άνθρακα» και την πράσινη ανάπτυξη, αποβλέποντας στην εμβάθυνση της ευθυγράμμισης μεταξύ εγχώριων και διεθνών προτύπων, καθώς και προσφέροντας την κινεζική πρόταση στη διαδικασία καθορισμού των διεθνών προτύπων.

Η Κίνα αναδεικνύει την καινοτομία στη δημιουργία ενός νέου προτύπου συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών.

Έχει ήδη υπογράψει τη «Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης για την Κοινή Ανάπτυξη» με περισσότερες από 30 αφρικανικές χώρες.

Παράλληλα, συνέβαλε στην ένταξη 130 μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη «Συμφωνία για τη Διευκόλυνση Επενδύσεων προς Ανάπτυξη», η οποία αποτελεί την πρώτη διεθνή οικονομική και εμπορική συμφωνία σχεδιασμένη υπό την καθοδήγηση της Κίνας, αλλά και την πρώτη παγκόσμια πολυμερή επενδυτική συμφωνία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη.

Επιπλέον, η Κίνα υποστήριξε την επίτευξη της «Συμφωνίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο», εισάγοντας το πρώτο σύνολο πολυμερών κανόνων για το παγκόσμιο ψηφιακό εμπόριο.

Η δημιουργία πιλοτικών ζωνών ελεύθερου εμπορίου αποτελεί μια ακόμη σημαντική στρατηγική πρωτοβουλία της Κίνας για την εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων και του ανοίγματος στη νέα εποχή, και συνιστά ένα ζωντανό παράδειγμα θεσμικού ανοίγματος στην πράξη.

Με τις πιλοτικές αυτές ζώνες να λειτουργούν ως πεδία δοκιμών για θεσμικές καινοτομίες, η Κίνα έχει καθιερώσει συνολικά 22 τέτοιες ζώνες, επιτυγχάνοντας σχεδόν 200 επιτεύγματα θεσμικής καινοτομίας την τελευταία πενταετία.

Το 2024, η πραγματική αξιοποίηση των ξένων επενδύσεων στην Κίνα ανήλθε σε 116,24 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ανταγωνιστικότητα της χώρας στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων μεταξύ των αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Σε εθνικό επίπεδο, ιδρύθηκαν 59.000 νεοφυείς επιχειρήσεις με αλλοδαπές επενδύσεις, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9,9%. Από αυτές, ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας προσέλκυσε το 34,6% του συνόλου των ξένων επενδύσεων, καταγράφοντας αξιοσημείωτη άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αναδεικνύοντας την αυξανόμενη στροφή των ξένων κεφαλαίων προς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το εμπόριο αγαθών της Κίνας με τις συμμετέχουσες χώρες της Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» αυξήθηκε από 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 3,1 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,7%.

Το ποσοστό του συγκεκριμένου εμπορίου στο σύνολο των εξωτερικών συναλλαγών της Κίνας αυξήθηκε από 45,3% σε 50,7%, αναδεικνύοντας τη δυναμική ανάπτυξη και τη βελτιούμενη συνδεσιμότητα που προωθεί η Πρωτοβουλία.