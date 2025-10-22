Logo Image

Κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ – Σι στο περιθώριο της συνόδου APEC στη Νότια Κορέα

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

REUTERS/Kevin Lamarque

Η σύνοδος κορυφής θα διεξαχθεί από τις 31 Οκτώβρη μέχρι 1 Νοέμβρη

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει «κατ’ ιδίαν συνάντηση» με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, μεσούσης της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο Fox Business Network ότι αναχωρεί για τη Μαλαισία όπου θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ για να διευθετήσουν τη διαμάχη σχετικά με τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και τα πιθανά αντίμετρα από τις ΗΠΑ, πριν από τη σύνοδο κορυφής της APEC (31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου).

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ διατηρούν τακτική επικοινωνία και «θα ήταν κρίμα να σπαταλήσουν το πρώτο τετ-α-τετ τους κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ προσπαθώντας να ξεπεράσουν ορισμένα προβλήματα αντί να προχωρήσουν σε έναν πιο εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

