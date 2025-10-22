Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί την πράσινη τεχνολογία απέναντι στην Κίνα

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει το μερίδιό της στην αγορά από τις επενδύσεις παγκόσμιων ανταγωνιστών στην πράσινη τεχνολογία, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν το ζήτημα στη σύνοδό τους την Πέμπτη.

Όσα δήλωσε η επικεφαλής της Κομισιόν

«Η καθαρή μετάβαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», είπε κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνο προστίθενται παγκοσμίως εκατοντάδες γιγαβάτ ενέργειας. «Οι αγορές καθαρής τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο ανθίζουν», συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, των ανεμογεννητριών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. «Η άνοδος της καθαρής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι επίσης καλή είδηση για την ενεργειακή ασφάλεια και αποτελεί μια μεγάλη οικονομική ευκαιρία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη στο παρελθόν έχασε ευκαιρίες να ηγηθεί στη βιομηχανία της πράσινης ενέργειας, με την απώλεια της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών προς πιο ανταγωνιστικές κινεζικές εταιρείες να αποτελεί «ένα προειδοποιητικό παράδειγμα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε».

«Η Ευρώπη υπήρξε παγκόσμιος ηγέτης στα φωτοβολταϊκά, αλλά οι έντονα επιδοτούμενοι Κινέζοι ανταγωνιστές άρχισαν να υποσκελίζουν την αναδυόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία — και σήμερα, η Κίνα ελέγχει το 90% της παγκόσμιας αγοράς».

«Αυτή τη φορά πρέπει να διδαχθούμε από το μάθημά μας», πρόσθεσε, αναφέροντας τη Μέση Ανατολή και τον «Παγκόσμιο Νότο» ως περιοχές που ανταγωνίζονται για τη θέση τους στην παγκόσμια βιομηχανική κούρσα πράσινης τεχνολογίας.

Στόχος το 15% στις καθαρές τεχνολογίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι ανανεώσιμες πηγές και άλλες μορφές καθαρής ενέργειας θα καλύπτουν το 50% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η αγορά καθαρής τεχνολογίας αναμένεται να αυξηθεί από τα 600 δισ. ευρώ στα 2 τρισ. ευρώ μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Η ΕΕ στοχεύει να κατακτήσει το 15% της παγκόσμιας παραγωγής καθαρών τεχνολογιών, με την ευρωπαϊκή αγορά να αναμένεται να φτάσει τα 375 δισ. ευρώ έως το 2035, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής.

Με πληροφορίες από POLITICO