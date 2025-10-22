Ρωσία: Καμία κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ από τη Μόσχα εάν δεν κατασχεθούν ρωσικά

Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να κατάσχει ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και τραπεζών, αλλά θα εξετάσει τη θέση της εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάσχει παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών.

Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν παγώσει στην ΕΕ από τότε που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους απαγόρευσαν τις συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας, αφού η Μόσχα έστειλε δυνάμεις στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν τρόπους για να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της άμυνας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας χωρίς να τα κατάσχουν άμεσα λόγω νομικών ζητημάτων και εν μέσω ανησυχιών για μια τέτοια πορεία δράσης που εξέφρασαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Ρώσος υφυπουργός Οικονομικών Αλεξέι Μοϊσέεφ σημείωσε ότι η Ευρώπη έχει μέχρι στιγμής αποφύγει την άμεση κατάσχεση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και δήλωσε ότι η Μόσχα θα κάνει το ίδιο, εκτός εάν η ΕΕ αλλάξει πορεία.

«Δεν κατάσχουμε τίποτα ακόμα. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ζητήσει κατάσχεση, επομένως δεν θα κατάσχουμε τίποτα μέχρι να το κάνουν. Αν τελικά κατάσχουν, τότε θα το εξετάσουμε», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο ενός συνεδρίου.

Ο Μοϊσέεφ δήλωσε επίσης ότι ένα πρόσφατο προεδρικό διάταγμα για την επιταχυνόμενη ιδιωτικοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων δεν συνδεόταν με κανέναν τρόπο με σχέδια κατάσχεσης ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων.

Διάταγμα του Πούτιν

Στο διάταγμα, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε την PSB, μια τράπεζα που εξυπηρετεί το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα και υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις, ως τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στις πωλήσεις κρατικής περιουσίας.

Το διάταγμα εισήγαγε επίσης έναν μηχανισμό επιταχυνόμενης πώλησης, που απαιτεί υποχρεωτική αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου εντός 10 ημερών από την υπογραφή σύμβασης για μια τέτοια αποτίμηση, μαζί με ταχύτερη καταχώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Το κείμενο του διατάγματος ανέφερε ότι τα μέτρα ήταν μια απάντηση σε «μη φιλικές» ενέργειες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Αυτό προκάλεσε εικασίες ότι είχε σχεδιαστεί για να βοηθήσει τη Ρωσία να λάβει γρήγορα αντίποινα σε περίπτωση κατάσχεσης των παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων.

Ωστόσο, ο Μοϊσέεφ δήλωσε ότι οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές εταιρείες και τράπεζες που εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία δεν έχουν κατασχεθεί από το κράτος και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται στο νέο διάταγμα περί ιδιωτικοποίησης.

«Ξεχάστε τα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία (σε σχέση με το διάταγμα). Κανείς δεν εξετάζει ή συζητά αυτά τα ζητήματα», δήλωσε ο Μοϊσέεφ, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός σκοπός του διατάγματος ήταν να δημιουργήσει ένα άλλο κανάλι για πωλήσεις ακινήτων.

Οι αρχές έχουν κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη αυτού που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων δυτικών εταιρειών που έφευγαν.

Μεγάλες εγχώριες εταιρείες έχουν επίσης αλλάξει χέρια βάσει ισχυρισμών διαφθοράς, φερόμενων παραβιάσεων ιδιωτικοποιήσεων ή λόγω κακής διαχείρισης.

Οι εθνικοποιήσεις σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακινήτων από τη δεκαετία του 1990, όταν τα σοβιετικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία πουλήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές σε τιμές ευκαιρίας.

Ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν να βρουν γρήγορα νέους ιδιώτες ιδιοκτήτες για τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία. «Υπάρχουν πολλά περιουσιακά στοιχεία και πρέπει να πουληθούν γρήγορα», δήλωσε ο Μοϊσέεφ.

Πηγή: Reuters