Δεν είναι μόνο η Fed- Πώς το πετρέλαιο μπορεί να μειώσει το κόστος δανεισμού

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) είναι ο πυρήνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο θεσμός που αποφασίζει για την πορεία των επιτοκίων. Υπάρχει όμως άλλη μία δύναμη που, αν και λιγότερο γνωστή, μπορεί να επηρεάσει το κόστος δανεισμού.

Ο λόγος για το πετρέλαιο. Αν και σήμερα ενισχύονται για δεύτερη ημέρα οι τιμές του, παρασυρμένες τις αναφορές για συμφωνία ΗΠΑ και Ινδίας που μπορεί να μειώσει τις ροές από τη Ρωσία και την αισιοδοξία για την έκβαση της εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ και Κίνας, από την αρχή του χρόνου έχουν υποχωρήσει σημαντικά.

Το πετρέλαιο είχε μια ασταθή, αλλά κυρίως πτωτική πορεία το 2025. Εκτός από μια σύντομη άνοδο που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν το καλοκαίρι, το αργό πετρέλαιο δεν στηρίχθηκε σημαντικά. Η παραγωγή σε επίπεδα ρεκόρ από τους Αμερικανούς παραγωγούς, η αυξημένη παραγωγή από τον ΟΠΕΚ+ και οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη εν μέσω του εμπορικού πολέμου έχουν περιορίσει τις τιμές του.

Ο γνωστός οικονομολόγος και αναλυτής Εντ Γιαρντένι υπενθύμισε την Δευτέρα την συσχέτιση μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου, το οποίο αποτελεί το σημείο αναφοράς για όλα τα είδη δανείων.

Την τελευταία εβδομάδα, οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών. Οι τιμές του αμερικανικού αργού έφτασαν τα 56,99 δολάρια το βαρέλι την περασμένη Πέμπτη. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή του από τον Φεβρουάριο του 2021.

Η «βουτιά» οφείλεται στις ανησυχίες για την παγκόσμια ζήτηση ενέργειας, την αβεβαιότητα που επικρατεί στο εμπόριο και την άνθηση της παραγωγής πετρελαίου τα τελευταία χρόνια, ιδίως από κράτη εκτός ΟΠΕΚ με επικεφαλής τις ΗΠΑ.

«Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της τιμής του αργού πετρελαίου και της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου. Εάν η τιμή του πετρελαίου συνεχίσει να μειώνεται και η Fed χαλαρώσει την νομισματική πολιτική της στις 29 Οκτωβρίου, η απόδοση είναι πιθανό να μειωθεί κάτω από το 4,00%, πιθανώς στο 3,75%», εκτίμησε ο Γιαρντένι.

Εάν το 10ετές ομόλογο των ΗΠΑ διαμορφωθεί σε αυτό το επίπεδο, θα έχουμε μείωση 20 μονάδων βάσης από την απόδοση του 3,95% της Τρίτης και θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πλεονέκτημα για τους δανειολήπτες, ενδεχομένως απελευθερώνοντας την αγορά κατοικίας για περισσότερους υποψήφιους αγοραστές κατοικιών και βοηθώντας στον περιορισμό των ανησυχιών για πιστωτική κρίση, καθώς οι εταιρικοί δανειολήπτες θα έχουν να αντιμετωπίσουν χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου.

Με πληροφορίες από Business Insider