Βρετανία: Αμετάβλητος στο 3,8% ο πληθωρισμός

Βρετανία: Αμετάβλητος στο 3,8% ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, σε μια έκπληξη μετά την άνοδο των τιμών τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τους οικονομολόγους και την Τράπεζα της Αγγλίας.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είχε προβλέψει νωρίτερα φέτος ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα ανερχόταν στο 4% – διπλάσιος από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας – τον Σεπτέμβριο, πριν σταδιακά υποχωρήσει το επόμενο έτος.

Ο δομικός πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ασταθείς τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, αυξήθηκε κατά 3,5% ετησίως έως τον Σεπτέμβριο, από 3,6% τον Αύγουστο.

Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2024.

Τα στοιχεία αυτά είναι η τελευταία ένδειξη πληθωρισμού που θα έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα της Αγγλίας πριν από την επόμενη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου, με τους οικονομολόγους να λένε ότι είναι απίθανο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να μειώσουν το βασικό επιτόκιο από το 4%, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, παρά την υποτονική ανάπτυξη.

Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά ένα υποτονικό 0,1% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο.

