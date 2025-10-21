Αξιωματούχοι της ΕΕ και της Κίνας θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για «επείγουσες» συνομιλίες για τις σπάνιες γαίες

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ και της Κίνας συμφώνησαν να συναντηθούν στις Βρυξέλλες για «επείγουσες» συνομιλίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγών σπανίων γαιών από την Κίνα, δήλωσε ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, μετά από συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του την Τρίτη.

Η Κίνα, ο κορυφαίος παραγωγός παγκοσμίως των ορυκτών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μαγνητών ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και άμυνας, ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα νέους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογιών σπανίων γαιών.

Όσα δήλωσε ο επίτροπος Εμπορίου

«Εκτιμώ τη σημερινή εποικοδομητική συζήτηση, κατά την οποία συμφωνήσαμε να εντείνουμε τις επαφές σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς μετά από βιντεοκλήση με τον Κινέζο Υπουργό Γουάνγκ Γουεντάο που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες.

«Προσκάλεσα τις κινεζικές αρχές να έρθουν στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες για να βρούμε επείγουσες λύσεις. Ο Υπουργός Γουάνγκ Γουεντάο αποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση», είπε ο Σέφτσοβιτς στους δημοσιογράφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι οι κινεζικοί περιορισμοί έχουν αναγκάσει ορισμένες εταιρείες του μπλοκ να σταματήσουν την παραγωγή, προκαλώντας οικονομική ζημία.

Ο Σέφτσοβιτς χαρακτήρισε τους περιορισμούς εξαγωγών «αδικαιολόγητους και επιβλαβείς».

Οι Βρυξέλλες συντονίζονται με τους εταίρους της G7 για την απάντηση στους κινεζικούς περιορισμούς, αλλά ο Σέφτσοβιτς τόνισε ότι η ΕΕ «δεν έχει κανένα συμφέρον να κλιμακώσει την κατάσταση».

«Ωστόσο, αυτή η κατάσταση ρίχνει μια σκιά στη σχέση μας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη μια άμεση επίλυση», πρόσθεσε.