Η ΕΕ θα αποθηκεύσει κρίσιμα ορυκτά λόγω απειλών στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η ΕΕ θέλει να αγοράσει και να αποθηκεύσει κρίσιμες πρώτες ύλες, προκειμένου να εξασφαλίσει την επάρκεια ορυκτών και μετάλλων απαραίτητων για βιομηχανίες που κυμαίνονται από την άμυνα έως την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η πρόταση αποτελεί μέρος ενός νέου ετήσιου σχεδίου δράσης που παρουσιάστηκε την Τρίτη και έχει στόχο να ανταποκριθεί στη «στιγμή ανεξαρτησίας της Ευρώπης».

Δημιουργία Κέντρου Κρίσιμων Πρώτων Υλών

Η πρωτοβουλία — η δημιουργία ενός Κέντρου Κρίσιμων Πρώτων Υλών που θα «παρακολουθεί, θα πραγματοποιεί κοινές αγορές και θα αποθηκεύει αυτά τα ορυκτά, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανική μας κυριαρχία» — εντάσσεται στο σχέδιο του 2026, το οποίο περιλαμβάνει σειρά δράσεων για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της ΕΕ.

«Η περιφερειακή και παγκόσμια τάξη αναδιαμορφώνεται. Και η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί για τη θέση της σε έναν κόσμο όπου ορισμένες μεγάλες δυνάμεις είναι είτε αμφίθυμες είτε εχθρικές απέναντί μας», δήλωσε την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αντιδράσεις από το Πεκίνο

Η Κίνα — που κυριαρχεί στην προμήθεια κρίσιμων ορυκτών — ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα εκτεταμένους περιορισμούς στις εξαγωγές μαγνητών σπανίων γαιών και των πρώτων υλών τους, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στη βιομηχανία. Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, επρόκειτο την Τρίτη να συνομιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για την εξεύρεση λύσης.

Δράσεις διαφοροποίησης προμηθειών

Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου διαφοροποίησης της προμήθειας ορυκτών πέρα από την Κίνα, που παρουσιάστηκε το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη ανακοινώσει μέτρα για ενισχυμένη παρακολούθηση, κοινές αγορές και αποθέματα.

«Πέρα από τις πρώτες ύλες, η Ευρώπη πρέπει να ελέγχει τις κρίσιμες τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν την οικονομία του αύριο», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σχετικά με τα σχέδια για το 2026 — αναφέροντας τομείς όπως οι μπαταρίες, το cloud, η τεχνητή νοημοσύνη και τα προηγμένα υλικά, καθώς και την καθιέρωση κριτηρίου “Made in Europe” για ευαίσθητα προϊόντα στις δημόσιες συμβάσεις.

Τονίζοντας την ανάγκη για μια «κυρίαρχη και ανεξάρτητη» Ευρώπη, η Επιτροπή οργάνωσε το σχέδιο δράσης του 2026 γύρω από έξι θεματικές ενότητες: βιώσιμη ευημερία και ανταγωνιστικότητα· άμυνα και ασφάλεια· κοινωνικό μοντέλο και καινοτομία· ποιότητα ζωής· δημοκρατία και κράτος δικαίου· και διεθνής παρουσία.

Μέτρα και νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026

Μεταξύ των μέτρων για το 2026 περιλαμβάνονται: ένας νέος Ευρωπαϊκός Νόμος Προϊόντων, αναθεώρηση των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες, προτάσεις για απορρύθμιση στη φορολογία και την ενέργεια, ένα αντικατασταλτικό πακέτο και ένα σχέδιο δράσης κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης κατάλογο με 25 νομοθετικές προτάσεις που η Επιτροπή σκοπεύει να αποσύρει το επόμενο έτος, στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης της γραφειοκρατίας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, υπό την πίεση της βιομηχανίας και των κρατών μελών.

Απόσυρση παρωχημένων νομοθετημάτων

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα απόσυρσης — νομοθετήματα που ξεκίνησαν αλλά θεωρούνται πλέον παρωχημένα ή «παγιδευμένα» σε πολιτικές διαμάχες — περιλαμβάνουν και ένα σχέδιο παρακολούθησης για ανθεκτικά ευρωπαϊκά δάση. Οι εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν προθεσμία έξι μηνών για να υπερασπιστούν τις προτάσεις που θέλουν να διατηρηθούν.

