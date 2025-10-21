Σπάνιες γαίες: Οι χώρες που έχουν κλείσει συμφωνίες με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε έγινε ο τελευταίος ηγέτης που χρησιμοποίησε τα κρίσιμα ορυκτά ως μέσο για να προσεγγίσει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας συμφωνία κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα που θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγαλύτερη πρόσβαση στα κρίσιμα ορυκτά αποθέματα και τις υποδομές της Αυστραλίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο χώρες θα επενδύσουν από κοινού περίπου 3 δισ. δολάρια σε κρίσιμα ορυκτά έργα τους επόμενους έξι μήνες, με στόχο την εξόρυξη ορυκτών αξίας περίπου 53 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Το Πεντάγωνο θα επενδύσει επίσης σε ένα νέο διυλιστήριο στη Δυτική Αυστραλία για την εξόρυξη του γαλλίου.

Τα κρίσιμα ορυκτά και οι σπάνιες γαίες έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του.

Τα εμπορεύματα, περίπου 50 από τα οποία θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι απαραίτητες πρώτες ύλες σε πολλές προηγμένες στρατιωτικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και μαχητικών αεροσκαφών.

Το πρόβλημα είναι ότι η Κίνα έχει σχεδόν το μονοπώλιο στην παραγωγή και επεξεργασία σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών, και γίνεται όλο και πιο πρόθυμη να το χρησιμοποιήσει ως «όπλο» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Η Αυστραλία είναι η τελευταία χώρα που κλείνει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Άλλες χώρες που έχουν καταλήξει επίσης σε συμφωνία με τον Τραμπ είναι οι εξής:

Ουκρανία

Τα κρίσιμα ορυκτά της Ουκρανίας προέκυψαν σε μια από τις πιο δύσκολες διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ, τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ ζήτησε πρόσβαση στα ορυκτά της Ουκρανίας αξίας 500 δισ. δολαρίων για να αποζημιώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθεια που είχαν ήδη παράσχει στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι ήταν ανοιχτός σε αυτό το ενδεχόμενο, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τον ηγέτη των ΗΠΑ και να διατηρήσει τη μελλοντική του υποστήριξη στην πολεμική προσπάθεια του Κιέβου. Ωστόσο, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορούσε να «πουλήσει τη χώρα» του και αρνήθηκε να συμφωνήσει με την αρχική πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ.

Στα τέλη Απριλίου, μήνες μετά τον καβγά του Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τελικά συμφωνία για την απόκτηση πρόσβασης σε περίπου 100 ουκρανικά κοιτάσματα κρίσιμων ορυκτών όπως το λίθιο και το τιτάνιο.

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής τανταλίου και κοβαλτίου στον κόσμο, διαθέτοντας επίσης μεγάλα αποθέματα άλλων βασικών μετάλλων όπως ο χρυσός και ο χαλκός.

Μετά από χρόνια προσπαθειών, η Κίνα έχει εδραιώσει την θέση της στο Κονγκό αλλά και σε άλλες αφρικανικές χώρες που είναι πλούσιες σε ορυκτά – μια κυριαρχία που διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ προσπάθησαν να «σπάσουν».

Η τελευταία προσπάθεια του Τραμπ έγινε τον Ιούνιο, όταν βοήθησε στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ του Κονγκό και της γειτονικής Ρουάντα. Η συμφωνία περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε κρίσιμα ορυκτά, ανοίγοντας το δρόμο για μεγαλύτερη πρόσβαση των ΗΠΑ σε αυτά τα ορυκτά αποθέματα με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, τα σημεία της συμφωνίας εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση και η ίδια η ειρηνευτική συμφωνία παραμένει εύθραυστη.

Πακιστάν

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει εδώ και καιρό ότι ενδιαφέρονταν για τα τεράστια κρίσιμα ορυκτά αποθέματα του Πακιστάν και στις αρχές Σεπτεμβρίου το Πακιστάν έδωσε το «πράσινο φως».

Η πακιστανική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με την αμερικανική εταιρεία U.S. Strategic Metals, παρέχοντάς της πρόσβαση σε ορυκτά όπως το αντιμόνιο και ο χαλκός.

Το Πακιστάν παρέδωσε την πρώτη αποστολή αυτών των ορυκτών στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον μήνα. Τα κρίσιμα κοιτάσματα ορυκτών και μετάλλων της χώρας της Νότιας Ασίας υπολογίζονται σε πάνω από 230.000 τετραγωνικά μίλια – μια έκταση γης δηλαδή υπερδιπλάσια από το μέγεθος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αντισυμβατικοί τρόποι

Ο Τραμπ προσπάθησε επίσης να αποκτήσει πρόσβαση στα κρίσιμα ορυκτά με κάπως αντισυμβατικούς τρόπους. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της αμερικανικής εταιρείας εξόρυξης σπάνιων γαιών MP Materials τον Ιούλιο, και πιο πρόσφατα η αμερικανική κυβέρνηση αγόρασε μερίδια σε δύο καναδικές εταιρείες κρίσιμων ορυκτών.

Τα κρίσιμα ορυκτά ήταν επίσης ένας από τους βασικούς λόγος για τις επιθετικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, όσον αφορά τη Γροιλανδία -είτε μέσω αγοράς είτε μέσω της βίας.

Με πληροφορίες από Foreign Policy

