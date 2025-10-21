Σπάνιες γαίες: Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ και Αυστραλίας – «Σε έναν χρόνο θα έχουμε τόσες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ιστορική συμφωνία με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στις ΗΠΑ, με σκοπό να ενισχύσει την πρόσβαση της Αμερικής σε σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει την ισχυρή επιρροή που έχει η Κίνα στις αλυσίδες εφοδιασμού βασικών μετάλλων.

Το πλαίσιο συνεργασίας στοχεύει στη δημιουργία μιας αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών ανεξάρτητης από το Πεκίνο, σε μια περίοδο όπου η Κίνα ελέγχει σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας επεξεργασίας σπάνιων γαιών, πρώτων υλών απαραίτητων για παραγωγή μαγνητών, ημιαγωγών, ρομποτικής και ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Αυστραλία, η οποία είναι η τέταρτη χώρα με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών στον κόσμο, επιδιώκει να αναδειχθεί σε βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της Κίνας. Είναι επίσης η βάση του μοναδικού παραγωγού των λεγόμενων βαρέων σπάνιων γαιών εκτός Κίνας, μέσω της Lynas Rare Earths.

Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία θα επενδύσουν από κοινού σε ορυχεία και σχετιικά έργα επεξεργασίας στην Αυστραλία για να ενισχύσουν την παραγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στις προηγμένες τεχνολογίες για την κατασκευή πληθώρας προϊόντων, από ηλεκτρικά οχήματα έως ημιαγωγούς και μαχητικά αεροσκάφη.

Η Αυστραλία διαθέτει έναν «αγωγό» ύψους 8,5 δισ. δολαρίων που είναι έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία, δήλωσε ο Αλμπανέζε στη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, θα έχουμε τόσα κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τα κάνετε», δήλωσε από την πλευρά του ο Τραμπ.

Η συμφωνία θα ξεκινήσει με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία να πληρώνουν από 1 δισ. δολάρια τους επόμενους έξι μήνες για τα πρώτα έργα.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια διαμάχη με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες, αφότου το Πεκίνο αντέδρασε στις εμπορικές επιθέσεις του Τραμπ νωρίτερα φέτος, επιβάλλοντας περιορισμούς στις εξαγωγές των υλικών. Έκτοτε, έχει επεκτείνει αυτούς τους περιορισμούς. Η προοπτική ακόμη πιο περιορισμένης προσφοράς έχει δώσει ώθηση στην αμερικανική προσπάθεια για την αναζήτηση εναλλακτικής, παρόλο που στελέχη και αναλυτές της βιομηχανίας προειδοποιούν ότι η αντικατάσταση ενός τεράστιου δικτύου ορυχείων και μονάδων διύλισης δεν θα είναι γρήγορη.

Πάντως η Κίνα είχε ήδη επιβάλει περιορισμούς στις σπάνιες γαίες και πριν τους πρόσφατους ελέγχους.

Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει την επεξεργασία σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών από την Αυστραλία, με τον Αλμπανέζε να προσθέτει ότι η Αυστραλία έχει την «ικανότητα» να επεκτείνει αυτές τις προσπάθειες. Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τις εγχώριες αγορές τους από «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης εμπορικών προτύπων που περιλαμβάνουν «κατώτατα όρια τιμών ή παρόμοια μέτρα», σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας που κυκλοφόρησε από το γραφείο του Αυστραλού πρωθυπουργού.

Ατο πλαίσιο της συμφωνίας, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση της κατασκευής του διυλιστηρίου γαλλίου Alcoa-Sojitz, δυναμικότητας 100 τόνων ετησίως, στη Δυτική Αυστραλία. Η Export-Import Bank των Ηνωμένων Πολιτειών εκδίδει επίσης επιστολές ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση άνω των 2,2 δισ. δολαρίων σε κρίσιμα ορυκτά έργα.

Διαβάστε ακόμα:

→ Πώς η Κίνα έχτισε το παγκόσμιο μονοπώλιο στον τομέα των σπάνιων γαιών