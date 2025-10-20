Στέφαν Μπουζνά (Euronext) προς Γαλλία: Ακολουθείστε το δημοσιονομικό παράδειγμα των «PIGS»

Ο επικεφαλής του χρηματιστηρίου Euronext, Στέφαν Μπουζνά, κάλεσε τη Γαλλία να ακολουθήσει τη δημοσιονομική πορεία της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «PIGS» επειδή ήταν υπερχρεωμένες πριν από 15 χρόνια.

«Αυτές οι χώρες ήταν οι παρίες», υπενθύμισε ο κ. Μπουζνά σε συνέντευξη που έδωσε στο France Inter.

« Δεκαπέντε χρόνια αργότερα», τόνισε, «όλες αυτές οι χώρες έχουν μειώσει σημαντικά τα χρέη τους» και τρεις από αυτές βρίσκονται «με πρωτογενές πλεόνασμα προϋπολογισμού », που σημαίνει ότι εισπράττουν περισσότερους φόρους από ό,τι δαπανούν για δημόσιες δαπάνες, πριν πληρώσουν τόκους για το χρέος.

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπάρχουν «τρία ή τέσσερα πράγματα» που «όλες» αυτές οι χώρες «έχουν κάνει με τον ίδιο τρόπο: Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξήθηκε στα 65 και μετά στα 67 χρονια. Ο ΦΠΑ ξεπέρασε το 20%. Οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν», ανέφερε ο κ. Μπουζνά και πρόσθεσε: Αυτές οι χώρες έχουν καταβάλει προσπάθεια να παρατείνουν τις ώρες εργασίας για να αυξήσουν την ανάπτυξη », σημείωσε επίσης ο επικεφαλής του Euronext.

«Σε αυτές τις χώρες, αυτά τα προγράμματα προσαρμογής εφαρμόστηκαν από κυβερνήσεις της αριστεράς και στη συνέχεια της δεξιάς ή της δεξιάς και στη συνέχεια της αριστεράς» και «διαμορφώθηκε μια εθνική συναίνεση για να πούμε “ποτέ ξανά η διολίσθηση σε ελλείμματα, ποτέ ξανά το τραύμα των προσαρμογών του χρέους” », δήλωσε ο κ. Μπουζνά, για τον οποίο «μια γενιά καταστρέφεται όταν καθυστερούμε αυτήν την ανάκαμψη ».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Euronext, οι πρώην PIGS «δεν καταλαβαίνουν γιατί ζούμε σε ένα νησί. Δεν καταλαβαίνουν γιατί δυσκολευόμαστε να κάνουμε αυτό που έκαναν εκείνοι, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με περίπου τις ίδιες ισορροπίες και τους ίδιους αριθμούς».

«Πολύ αποδυναμωμένη» η Γαλλία

Αλλά στη Γαλλία, «το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι είτε η ανάκαμψη που επιλέχθηκε τώρα είτε η λιτότητα που θα υποστεί αργότερα», είπε.

Επιπλέον, «αν η Γαλλία, η οποία φέρει μέρος της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας, είναι πολύ αποδυναμωμένη, αυτό αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο για τη Γαλλία αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη», πρόσθεσε.