Logo Image

Pizza Hut: «Λουκέτο» σε 68 καταστήματά της στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Pizza Hut: «Λουκέτο» σε 68 καταστήματά της στο Ηνωμένο Βασίλειο

Επί του παρόντος, δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι εργαζόμενοι ενδέχεται να επηρεαστούν από το «λουκέτο»

Η Pizza Hut πρόκειται να κλείσει 68 εστιατόρια, μετά την πτώχευση της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη λειτουργία των καταστημάτων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο Sky News.

Επί του παρόντος, δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι εργαζόμενοι ενδέχεται να επηρεαστούν από το «λουκέτο».

Η DLC London Pie, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα εστιατόρια της Pizza Hut στο Ηνωμένο Βασίλειο, διόρισε ειδικούς διαχειριστές σήμερα, Δευτέρα.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός κολοσσός στον κλάδο της φιλοξενίας, Yum! Brands, ο οποίος κατέχει την πολυεθνική επιχείρηση Pizza Hut, δήλωσε ότι αγόρασε τη λειτουργία των εστιατορίων στο Ηνωμένο Βασίλειο – μια συμφωνία διάσωσης που θα αποτρέψει το κλείσιμο 64 καταστημάτων και θα διασφαλίσει το μέλλον 1.277 εργαζομένων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube