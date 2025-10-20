JP Morgan για Τουρκία: Αναθεώρηση προβλέψεων για επιτόκια και πληθωρισμό, προειδοποίηση για «ανοδικούς κινδύνους»

Η JP Morgan μείωσε τις προβλέψεις της για τη μείωση των επιτοκίων της Τουρκίας τη Δευτέρα, αναθεωρώντας παράλληλα προς τα πάνω τις προοπτικές της για τον πληθωρισμό, ενώ προειδοποίησε ότι οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις θέτουν ανοδικούς κινδύνους τόσο για τα βασικά επιτόκια όσο και για τις πιέσεις στις τιμές.

Η τράπεζα της Wall Street δήλωσε ότι αναμένει πλέον ότι η κεντρική τράπεζα, η οποία συνεδριάζει την Πέμπτη, θα μειώσει το εβδομαδιαίο επιτόκιο repo κατά 100 μονάδες βάσης αντί για 150 μονάδες βάσης.

Πρόσθεσε δε ότι αναμένει από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν τα επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και σε κάθε συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής το 2026, γεγονός που θα οδηγήσει το βασικό επιτόκιο στο τέλος του 2026 στο 30,5%.

Για τον πληθωρισμό

Εν τω μεταξύ, η τράπεζα αναθεώρησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους στο 32,0% από το προηγούμενο 31,5%.

«Βλέπουμε ανοδικούς κινδύνους για τις προβλέψεις μας για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια πολιτικής για το 2025 και το 2026 λόγω των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων», δήλωσε ο Φατίχ Ακτσελίκ της JPMorgan.

Πηγή: Reuters