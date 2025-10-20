«Πέσαμε»: Τα μεγαλύτερα ψηφιακά blackouts των τελευταίων ετών – Και τι μας λένε για τη νέα «κανονικότητα»

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025. Δεκάδες εφαρμογές και ιστότοποι αρχίζουν να «παγώνουν» ταυτόχρονα: Robinhood, Coinbase, Snapchat, Roblox, Duolingo, Perplexity, ακόμη και υπηρεσίες της ίδιας της Amazon, όπως το Prime Video και η Alexa.

Το Venmo της PayPal σταματά να λειτουργεί. Η αιτία; Ένα εκτεταμένο πρόβλημα στη μονάδα υπηρεσιών cloud της Amazon, την AWS — τον μεγαλύτερο πάροχο cloud υποδομών στον πλανήτη.

Στη Βρετανία αναφέρθηκαν δυσλειτουργίες ακόμη και σε τραπεζικές συναλλαγές, δείχνοντας ότι όταν «πέφτει» το cloud, ο αντίκτυπος δεν σταματά στην τεχνολογία: φτάνει στο πορτοφόλι, στις επιχειρήσεις, στο ίδιο το κράτος. Ακόμη και χρήστες των Ring doorbells της Amazon ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν με την κάμερα της εξώπορτάς τους — στην οθόνη τους εμφανιζόταν το μήνυμα “failed to connect” (αποτυχία σύνδεσης).

Ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο «οικιακή» έχει γίνει η εξάρτηση από το cloud: ακόμη και το κουδούνι δεν λειτουργεί χωρίς αυτό.

Το σημερινό επεισόδιο είναι απλώς το τελευταίο σε μια σειρά περιστατικών που αναδεικνύουν το διαρθρωτικό ρίσκο της ψηφιακής συγκέντρωσης.

Πάροχοι – κολοσσοί (Αmazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Cloudflare) συντηρούν τη ραχοκοκαλιά του σύγχρονου διαδικτύου. Μια τεχνική αστοχία, ένα ελαττωματικό update ή μια λανθασμένη ρύθμιση μπορεί να «ρίξει» ολόκληρα τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα πιο τρανταχτά διαδικτυακά «σκοτάδια»

Google, Δεκέμβριος 2020: Για μόλις 50 λεπτά, όλες σχεδόν οι υπηρεσίες της Google, Gmail, YouTube, Drive, Meet, κατέρρευσαν παγκοσμίως. Ο Chrome «φόρτωνε» ατελείωτα, τα emails δεν έφευγαν, τα αρχεία δεν κατέβαιναν, οι μαθητές πετάγονταν έξω από το Webex και οι εργαζόμενοι έμεναν κυριολεκτικά χωρίς εργαλεία. Ήταν λιγότερο από μία ώρα, αλλά ήταν αρκετή να προκαλέσει πανικό, δείχνοντας πόσο αδιανόητη είναι η καθημερινότητα χωρίς τις εφαρμογές αυτές.

Facebook/Meta, Οκτώβριος 2021: Λανθασμένη αλλαγή στη ραχοκοκαλιά του δικτύου έβγαλε εκτός λειτουργίας Facebook, Instagram και WhatsApp για πάνω από έξι ώρες.

Fastly, Ιούνιος 2021: Μια λανθάνουσα ευπάθεια σε CDN προκάλεσε μαζική διακοπή πρόσβασης σε ιστότοπους παγκοσμίως.

Akamai, Ιούλιος 2021: Σφάλμα σε ενημέρωση DNS «έριξε» υπηρεσίες τραπεζών, αεροπορικών και κυβερνήσεων.

Cloudflare, Ιούνιος 2022: Λάθος ρύθμιση σε data centers προκάλεσε εκτεταμένα «500άρια» σε εκατοντάδες sites.

Rogers Canada, Ιούλιος 2022: Βλάβη σε core routers κατέβασε το εθνικό δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

CrowdStrike – Windows, Ιούλιος 2024: Ελαττωματική ενημέρωση ασφαλείας προκάλεσε «μπλε οθόνες» σε εκατομμύρια συστήματα.

Microsoft 365, Οκτώβριος 2025: Μία λανθασμένη δικτυακή ρύθμιση διέκοψε Teams και Outlook για ώρες.

AWS, επανειλημμένα 2021-2025: Από το διαβόητο us-east-1 μέχρι σήμερα, τα προβλήματα επιστρέφουν — θυμίζοντας ότι ακόμη και ο «κολοσσός του cloud» έχει αδύναμα σημεία.

Όταν ένα λάθος γίνεται παγκόσμιο

Η εικόνα είναι κοινή: μια λανθασμένη ρύθμιση, ένα bug ή μια ενημέρωση που δεν δοκιμάστηκε επαρκώς μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Τα ίδια τα δίκτυα έχουν γίνει τόσο διασυνδεδεμένα ώστε η αποτυχία ενός κρίκου μεταδίδεται μέσα σε δευτερόλεπτα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι εταιρείες, τράπεζες, κυβερνήσεις και πολίτες βιώνουν πλέον τον ίδιο κίνδυνο: ένα απλό «404» που μετατρέπεται σε παράλυση ολόκληρης αγοράς.

Πολλοί μιλούν για «single points of failure» — κόμβους όπου συγκλίνει υπερβολική εξάρτηση. Από τα DNS και τα CDNs έως τις πλατφόρμες ταυτοποίησης και τις cloud περιοχές των ΗΠΑ, τα πιο κρίσιμα σημεία του Διαδικτύου ελέγχονται από ελάχιστους παρόχους.

Η ψηφιακή παγκοσμιοποίηση δημιούργησε ευκολία, ταχύτητα, απεριόριστη κλίμακα. Δημιούργησε όμως και μια ψευδαίσθηση ανθεκτικότητας. Αν κάτι πάει στραβά, ο αντίκτυπος είναι μακροσκοπικός.

Και τώρα; Το στοίχημα της ανθεκτικότητας

Κανένα σύστημα δεν είναι άτρωτο. Όμως οι επιχειρήσεις – και οι κυβερνήσεις – μπορούν να περιορίσουν το ρίσκο. Το μέλλον της ψηφιακής ασφάλειας δεν βρίσκεται στο να αποτρέπεις κάθε βλάβη, αλλά στο να σχεδιάζεις με δεδομένη την αποτυχία.

Να διαθέτεις πολλαπλές «γραμμές άμυνας», σχέδια αποκατάστασης και λειτουργίες που αντέχουν προσωρινές διακοπές.

Το κάθε προσωρινό black out είναι ακόμη ένα καμπανάκι. Μία υπενθύμιση ότι ο κόσμος μας – οικονομικός, κοινωνικός, επικοινωνιακός – κινείται πάνω σε αόρατες ψηφιακές ράγες. Και πως όσο πιο γρήγορα τρέχουμε, τόσο πιο επιτακτικό γίνεται να ξέρουμε τι συμβαίνει όταν κάποια από αυτές… εκτροχιαστεί.