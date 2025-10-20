Σπάνιες γαίες, φαιντανύλη και σόγια τα βασικά ζητήματα για τις ΗΠΑ στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα

Οι σπάνιες γαίες, η φαιντανύλη και η σόγια αποτελούν τα σημαντικότερα ζητήματα των ΗΠΑ με την Κίνα, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές καθώς η εύθραυστη εμπορική μεταξύ τους εκεχειρία πλησιάζει στη λήξη της.

«Δεν θέλω να παίζουν το παιχνίδι των σπάνιων γαιών μαζί μας», δήλωσε από το Air Force One την Κυριακή

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με 100% δασμούς στις κινεζικές αποστολές, αφού το Πεκίνο δεσμεύτηκε να ασκήσει ευρύ έλεγχο στα ορυκτά.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Κίνα «να σταματήσει με τη φαιντανύλη», καθώς κατηγορεί το Πεκίνο ότι δεν κατάφερε να περιορίσει τις εξαγωγές της ουσίας συμβάλλοντας στην αμερικανική κρίση των οπιοειδών.

Ένα άλλο βασικό αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ είναι η Κίνα να ξαναρχίσει τις αγορές σόγιας. Η σόγια αποτελεί βασικό μέσο πίεσης για την Κίνα στην εμπορική διαμάχη. Πέρυσι, η Κίνα αγόρασε σπόρους σόγιας αξίας περίπου 12,6 δισ. δολαρίων, αλλά φέτος δεν αγόρασε καθόλου. Αντ’ αυτού, η Κίνα στράφηκε σε αγορές από τη Νότια Αμερική.

Και τα τρία θέματα είναι «πολύ, ξέρετε, φυσιολογικά πράγματα», όπως είπε.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες αργότερα αυτή την εβδομάδα στη Μαλαισία. Αυτό συνέβη μετά την επικοινωνία που είχε με τον Κινέζο αντιπρόεδρο He Lifeng την Παρασκευή, την οποία τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ως εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.

Πριν από λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, ο Τραμπ έθεσε το ενδεχόμενο ακύρωσης της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, εκνευρισμένος με την δέσμευση της κινεζικής κυβέρνησης να ασκήσει έλεγχο στις σπάνιες γαίες. Επίσης, ανακοίνωσε έναν επιπλέον δασμούς 100% στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου.

Αυτές οι ελεξίξεις ναρκοθέτησαν την εμπορική εκεχειρία που λήγει στις 10 Νοεμβρίου, εκτός αν συμφωνηθεί να παραταθεί. Η σχετική σταθερότητα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ανετράπη τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την επέκταση ορισμένων τεχνολογικών περιορισμών από την Ουάσιγκτον και την πρόταση επιβολής τελών στα κινεζικά πλοία που εισέρχονται σε αμερικανικούς λιμένες. Η Κίνα απάντησε προχωρώντας σε αντίστοιχες κινήσεις και ανακοίνωσε αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων υλικών.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή σχετικά με την τελευταία του απειλή να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, ο Τραμπ είπε ότι οι δασμοί αυτοί «δεν είναι βιώσιμοι» αν και «θα μπορούσαν να παραμείνουν σε ισχύ».

Πρόσθεσε ότι έχει καλές σχέσεις με τον Κινέζο ηγέτη και πως αναμένει να πραγματοποιηθεί μεταξύ τους συνάντηση στη Νότια Κορέα, όπου θα ξεκινήσει αργότερα αυτό το μήνα η συνάντηση της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού. «Νομίζω ότι θα τα πάμε καλά με την Κίνα, αλλά πρέπει να έχουμε μια δίκαιη συμφωνία. Πρέπει να είναι δίκαιη», δήλωσε ο Τραμπ.