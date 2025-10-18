«Ναι» από την Αυστρία στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, τη Δευτέρα συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ

Η Αυστρία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα αποδεχτεί το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, σε μια μεταστροφή της προηγούμενης στάσης της και άρση ενός βασικού εμποδίου ενόψει της ψηφοφορίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ πρόκειται να συνεδριάσουν τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, ελπίζοντας να οριστικοποιήσουν το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ένωσης κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η ψήφιση του πακέτου ήταν σε αδιέξοδο επειδή η Αυστρία απαιτούσε από την ΕΕ να ξεπαγώσει ορισμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να αποζημιώσει την αυστριακή Raiffeisen Bank International για τις κυρώσεις που επέβαλε η Ρωσία.

Αλλά άλλες κυβερνήσεις της ΕΕ δεν θα συμφωνούσαν. Το πακέτο χρειάζεται ομόφωνη υποστήριξη από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

«Η Αυστρία υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη πίεση στη Ρωσία και θα εγκρίνει το 19ο πακέτο κυρώσεων τη Δευτέρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Τι περιλαμβάνει το νέο πακέτο κυρώσεων

Το πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει μια σειρά από ενεργειακά και οικονομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027, επισπεύδοντας την ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Η Σλοβακία έχει επίσης εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με αυτό, αλλά τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει επιστολή τη Δευτέρα που θα πρέπει να απαντήσει στις ανησυχίες της Σλοβακίας.

Ούτε το υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβακίας ούτε η Επιτροπή απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: Reuters