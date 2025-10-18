Logo Image

Νάγκελ(Bundesbank): Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στον στόχο

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Νάγκελ(Bundesbank): Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στον στόχο

REUTERS/Rogan Ward//File Photo

Τι δήλωσε ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να παραμείνει γύρω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για χρόνια, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, αντιδρώντας σε ορισμένους συναδέλφους του που έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο η αύξηση των τιμών καταναλωτή να είναι πολύ χαμηλή.

«Είμαστε σχεδόν εντός του στόχου μας για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Νάγκελ σε οικονομικό συνέδριο στην Ουάσινγκτον. «Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά σίγουρος… η ιστορία του πληθωρισμού φαίνεται καλή».

Πηγή: Reuters 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube