«Απολάμβανα την συντροφικότητα με τους συναδέλφους μου. Μέχρι που έγινα εκατομμυριούχος»

«Θέλω απλώς να είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν πάντα, αλλά δεν μπορώ». Έτσι κλείνει την, εκ βαθέων, διήγηση της… ιστορίας της ζωής του στο Bussines Insider, o Τζέρεμι Μπέικερ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Murphy Door, της εταιρείας που τον έκανε πολυεκατομμυριούχο, αλλά παράλληλα άνοιξε συναισθηματικά κενα.

Ο 50χρονος, ξετυλίγοντας το κουβάρι που τον έφτασε στην κορυφή, αναπολεί τις ημέρες που «οικογένειά» του ήταν οι συνάδελφοι του, πυροσβέστες, ανατρέχει στις δύσκολες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρει, και αναρωτιέται εάν «οι άνθρωποι νοιάζονται πραγματικά για μένα ή αν όλα είναι επιφανειακά».

Η «εξομολόγηση» του Τζέρεμι

«Κέρδιζα μόνο 6,13 δολάρια την ώρα.

Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω πυροσβέστης και άρχισα να εκπαιδεύομαι κατά τη διάρκεια του γυμνασίου. Θα έπρεπε να ήμουν ενθουσιασμένος, αλλά ο εξωφρενικά χαμηλός μισθός δεν ήταν αυτό που είχα ονειρευτεί -δεν μπορούσα καν να πληρώσω το κολέγιο. Ήξερα ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει, οπότε άφησα την πυροσβεστική και ξεκίνησα τη δική μου επιχείρηση.

Σήμερα, είμαι πολυεκατομμυριούχος. Είμαι επίσης ακόμα πυροσβέστης. Από αγάπη για τη δουλειά, όχι για τα χρήματα.

Χρειάστηκε χρόνος για να γίνω επιτυχημένος

Ο δρόμος για να φτάσω εδώ ήταν γεμάτος σκαμπανεβάσματα. Στα 20 μου, έβγαζα πολλά χρήματα διευθύνοντας μια εταιρεία που εμπορευόταν γκαράζ και αποθήκες.

Επειδή είχα ελάχιστη οικονομική παιδεία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα πάρτι, τα χρήματα που έβγαζα δεν κράτησαν για πολύ. Πούλησα την επιχείρηση. αλλά δεν έβγαλα σχεδόν κανένα κέρδος.

Χρειάστηκε να ζω μέσα στο αυτοκίνητό μου για ένα χρόνο.

Την επόμενη δεκαετία, προσπάθησα να βρω μια κερδοφόρα και ικανοποιητική δουλειά. Πούλησα τροχόσπιτα και μετά άρχισα να δουλεύω στον κατασκευαστικό τομέα, ιδρύοντας τελικά τη δική μου επιχείρηση. Ήταν επιτυχημένη μέχρι την οικονομική κρίση του 2008.

Στα 33 μου βρέθηκα και πάλι σε μια αρκετά δυσάρεστη οικονομική κατάσταση. Ήθελα μια σταθερή δουλειά και ήξερα ότι οι πυρκαγιές και οι έκτακτες ανάγκες δεν σταματούν ποτέ.

Ο μισθός ήταν ακόμα χαμηλός -περίπου 380 δολάρια την εβδομάδα- αλλά τα οφέλη και οι προοπτικές με έφεραν πίσω στην πυροσβεστική υπηρεσία το 2010.

Οι συνάδελφοί μου ήταν η οικογένειά μου

Οι συνάδελφοί μου στην βάρδια ήταν οι πιο στενοί μου φίλοι. Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση μεταξύ μας. Ο ένας προστάτευε τον άλλον.. Ήμασταν πάντα μαζί. Στις μέρες που είχαμε ρεπό, πηγαίναμε για κυνήγι, κάμπινγκ ή πεζοπορία. Ακόμη και τις γιορτές, τις περνάγαμε ως οικογένεια.

Περίπου δύο χρόνια μετά την επιστροφή μου στην πυροσβεστική καριέρα, ίδρυσα την Murphy Door, μια εταιρεία που συστήματα «κρύπτης» σε πόρτες και έπιπλα — σκεφτείτε, μια πόρτα που μοιάζει με βιβλιοθήκη ή ένα πτυσσόμενο κρεβάτι που μοιάζει με έπιπλο τηλεόρασης.

Δεν πίστευα ότι θα αφήσω ποτέ την πυροσβεστική, γιατί την αγαπούσα πολύ, αλλά ήθελα μια παράλληλη επιχείρηση. Ανθίζω όταν βρίσκομαι υπό πίεση.

Καθώς η εταιρεία μεγάλωνε, χρειαζόταν όλο και περισσότερο από το χρόνο μου. Άρχισα να λείπω από τις εκδρομές με τους συναδέλφους μου, τις μέρες που είχα ρεπό, για να μπορώ να δουλεύω στην επιχείρηση. Σύντομα, σταμάτησαν να με προσκαλούν.

«Άρχισα να νοιώθω σαν ξένος»

Σε λίγο καιρό, άρχισα να νιώθω σαν ξένος. Δεν έβγαζα ακόμη χρήματα από την Murphy Door, και ζούσα ακόμα με τον ωρομίσθιο των 15,75 δολαρίων ως πυροσβέστης. Αλλά μέχρι το 2015, η εταιρεία είχε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις.

Οι συνάδελφοί μου άρχισαν να με πειράζουν όλο και περισσότερο για το πόσο σκληρά δούλευα. Ήθελαν να βγαίνουμε τις ημέρες που είχαμε ρεπό, ενώ εγώ δούλευα συνεχώς για την εταιρεία.

Ένιωθα ότι έπρεπε να εξηγώ συνεχώς ότι δεν θεωρούσα τον εαυτό μου καλύτερο από αυτούς. Ποτέ δεν βρήκα έναν τρόπο να ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα.

Το 2016, ο αρχηγός της πυροσβεστικής μου ζήτησε να μου μιλήσει.

Μου επεσήμανε ότι, ενώ η πυρόσβεση απορροφούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μου, καθώς έπρεπε να είμαι παρών στη βάρδια, φαινόταν ότι το μυαλό μου ήταν πάντα στην Murphy Door .

Με ενθάρρυνε να δώσω προτεραιότητα στον χρόνο μου, ώστε να εκφράζει αυτό που εκτιμούσα περισσότερο: την εταιρεία μου και την οικογένειά μου. Ήταν δύσκολο να το αποδεχτώ, παρόλο που ήξερα ότι είχε δίκιο.

Όταν γύρισα σπίτι εκείνη την ημέρα, μόνο ο σκύλος μου με υποδέχτηκε –η γυναίκα και η κόρη μου δεν σήκωσαν καν το βλέμμα τους.

Αργότερα η σύντροφός μου, μου είπε ότι αν ήθελα να με αντιμετωπίζουν σαν πατέρα, έπρεπε να αρχίσω να συμπεριφέρομαι σαν πατέρας.

Την επόμενη μέρα, παραιτήθηκα από την πυροσβεστική.

Εξακολουθώ να δουλεύω 16 ώρες την ημέρα, αλλά βρίσκω χρόνο και για την οικογένειά μου

Τώρα που είμαι 50 ετών, έχω καθαρή περιουσία περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά εξακολουθώ να δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Δυστυχώς, η παραίτηση από την πυροσβεστική, δεν οδήγησε απαραίτητα σε πιο ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά μου, αφού απλώς δούλευα περισσότερο στην Murphy Door.

Ωστόσο τα οικονομικά μου μέσα μερικές φορές με διευκολύνουν. Μπορώ να πάρω το ιδιωτικό μου αεροπλάνο για να φτάσω εγκαίρως σε έναν από τους αθλητικούς τους αγώνες των παιδιών μου.

Όταν πηγαίνουμε διακοπές μαζί, αποσυνδέομαι σκόπιμα.

Έχω επίσης μια ομάδα παλιών φίλων, τρεις τύπους που είναι οι καλύτεροί μου φίλοι. Συναντιόμαστε για καφέ σε ένα παλιό εστιατόριο και δεν μιλάμε για χρήματα ή δουλειές. Ρωτάμε για τα παιδιά και μοιραζόμαστε παλιές ιστορίες. Αυτό είναι που μου λείπει από την πυροσβεστική.

Εξακολουθώ να ζηλεύω τους ανθρώπους που μπορούν να νιώθουν ικανοποίηση, ακόμα και τώρα με βασανίζει η έλλειψη της αίσθησης της γαλήνης.

«Αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι νοιάζονται πραγματικά για μένα ή αν όλα είναι επιφανειακά»

Θέλω να έχω γνήσιες σχέσεις, βασισμένες στην αμοιβαιότητα

Ο πλούτος μου είχε τεράστιο αντίκτυπο -και όχι πάντα θετικό- στις σχέσεις μου. Μισώ το γεγονός ότι πρέπει να αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι νοιάζονται πραγματικά για μένα ή αν όλα είναι επιφανειακά. Φιλτράρω τις σχέσεις μου με αυτό το κριτήριο.

Μου αρέσει να βοηθάω τους άλλους, αλλά δεν θέλω να είμαι πάντα ο πρώτος άνθρωπος που καλούν όταν χρειάζονται χρήματα, ειδικά αν δεν έχουν προσπαθήσει πρώτα να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Ένα μέλος της οικογένειάς μου, μου ζήτησε πρόσφατα χρήματα, επειδή όπως εξήγησε «αράζει» τελευταία. Μακάρι να μπορούσα να μάθω σε αυτόν τον άνθρωπο, που είναι έξυπνος και σωματικά ικανός, να δουλεύει σκληρά.

Είμαι ακόμα πυροσβέστης με μερική απασχόληση και αναλαμβάνω βάρδιες κάθε λίγους μήνες.

Με πειράζουν πολύ, με αποκαλούν «κύριο εκατομμυριούχο» και μου ζητούν συμβουλές για την επιχείρηση ή τη ζωή. Δεν με πειράζει, αλλά μερικές φορές χρειάζομαι και εγώ έναν μέντορα.

Συμπερασματικά, θα ήθελα να είχα περισσότερους φίλους στη ζωή μου: ανθρώπους που θα άκουγαν τα ξεσπάσματά μου, ή να συζητώ μαζί τους για μια δύσκολη απόφαση. Θέλω απλώς να είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν πάντα, αλλά δεν μπορώ».