Επικοινωνία του Ελβετού ΥΠΟΙΚ με τον Σκοτ Μπέσεντ – «Κανένα σημάδι προόδου» για τους δασμούς

Ο Ελβετός υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελέν δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε μια σύντομη συνομιλία με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, σχετικά με τους δασμούς 39% των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελβετία, αλλά δεν έδωσε καμία ένδειξη προόδου στη μείωση των δασμών.

Μιλώντας στην ελβετική τηλεόραση, ο Παρμελέν δήλωσε ότι η επαφή μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελβετίας και των ΗΠΑ συνεχίζεται σε διάφορα επίπεδα και ότι είχε μιλήσει με τον Μπέσεντ για «λίγα λεπτά».

«Αλλά αυτό ήταν πολύ σύντομο», δήλωσε ο Παρμελέν στον ελβετικό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRF κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ουάσινγκτον. «Παραμένουμε σε επαφή, ακόμη και σε τεχνικό επίπεδο. Το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο θα επικοινωνήσει μόλις έχουμε πρόοδο για να αναφέρουμε».

Τι μέλλει γενέσθαι με τη συμφωνία για τους δασμούς

Ο Παρμελέν ρωτήθηκε επίσης αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία με την Ελβετία μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Απάντησε επαναλαμβάνοντας ότι η επαφή βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Και πάλι, δεν είναι δυνατόν να πούμε περισσότερα σήμερα», είπε.

Η απόφαση του Τραμπ τον Αύγουστο να επιβάλει τους δασμούς στην Ελβετία άφησε άναυδη τη χώρα. Υποστήριξε ότι οι δασμοί δικαιολογούνταν από το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Ελβετία.

Έκτοτε, η ελβετική κυβέρνηση εργάζεται για τη μείωση των δασμών, αλλά δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τον Τραμπ.

