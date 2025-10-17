Το ΔΝΤ προτρέπει την ΕΕ να προχωρήσει σε μεγαλύτερο κοινό δανεισμό για την κάλυψη των δημόσιων αγαθών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δανειστεί από κοινού για να πληρώσει για ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά όπως η άμυνα, η έρευνα και ανάπτυξη και η ενέργεια, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters ο Άλφρεντ Κάμερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ο κοινός δανεισμός από τις χώρες της ΕΕ είναι ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο θέμα. Η μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, η Γερμανία, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο κοινό χρέος, αλλά αρκετές άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης αντιτίθενται επίσης έντονα.

Η ΕΕ έσπασε το ταμπού το 2020, όταν δανείστηκε από κοινού 800 δισεκατομμύρια ευρώ για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία COVID-19, και η επιλογή περισσότερου κοινού δανεισμού, αν και εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη, βρίσκεται στη δημόσια συζήτηση από τότε.

Η απειλή της ρωσικής επιθετικότητας στην Ευρώπη έχει αυξήσει δραματικά την ανάγκη για αμυντικές δαπάνες, και ο ανταγωνισμός από την Κίνα και τις ΗΠΑ έχει αυξήσει την πίεση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής καινοτομίας και τη μείωση των τιμών ενέργειας.

«Προτείνουμε συγκεκριμένα να υπερδιπλασιαστούν οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα δημόσια αγαθά, αυξάνοντας από 0,4% του ΑΕΠ (ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος) σε 0,9% του ΑΕΠ», δήλωσε ο Κάμερ σε συνέντευξή του. Αυτή η αύξηση θα ισοδυναμούσε περίπου με 100 δισεκατομμύρια ευρώ (117 δισεκατομμύρια δολάρια).

«Έχουμε μια ακόμη σύσταση, και αυτή είναι να χρηματοδοτηθεί αυτή η αύξηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ με κοινό χρέος, προκειμένου να πληρωθούν αυτά τα ευρωπαϊκά αγαθά, επειδή είναι απαραίτητα, πρέπει να γίνουν, τα οφέλη συσσωρεύονται σε όλους και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι θα αρχίσουν να συσσωρεύονται τώρα», είπε.

«Και με αυτό, φυσικά, θα εξυπηρετήσετε αυτό το χρέος με την πάροδο του χρόνου. Για αυτό, χρειάζεστε αύξηση στους ίδιους πόρους (έσοδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ) για να κάνετε αυτήν την υπηρεσία. Μην διστάσετε λοιπόν να σκεφτείτε το κοινό χρέος για κοινά συμφέροντα», είπε ο Κάμερ.

Τα κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Τα κοινά αμυντικά προγράμματα της ΕΕ, που χρηματοδοτούνται από κοινού από την ΕΕ, ήδη υλοποιούνται μέσω του προγράμματος της ΕΕ ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ σε φθηνά δάνεια της ΕΕ, αν και πιθανώς θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα δεδομένης της τεράστιας κλίμακας των απαραίτητων αμυντικών επενδύσεων.

Η κοινή χρηματοδότηση για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας θα ήταν κάτι καινούργιο – η ΕΕ χρειάζεται όχι μόνο να εγκαταλείψει την καύση ορυκτών καυσίμων σε πηγές ενέργειας μηδενικών εκπομπών, αλλά και να κατασκευάσει δίκτυα πέρα ​​από τα σύνορα για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο το μπλοκ.

Η επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία θα ωφελούσε επίσης και τις 27 χώρες της ΕΕ και τα 450 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης.

«Αυτά τα δημόσια αγαθά θα υποστηρίξουν πολλές άλλες προσπάθειες μεταρρύθμισης, επομένως είναι καθοριστικής σημασίας για την ανοδική πορεία», δήλωσε ο Κάμερ, προσθέτοντας ότι απαιτείται ένας μηχανισμός συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και ότι κάτι τέτοιο θα εξοικονομούσε χρήματα.

«Ο περισσότερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξοικονομεί το 7% του κόστους της καθαρής μετάβασης», δήλωσε ο Κάμερ.

«Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι, όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, όταν μεταβαίνετε σε κοινές προμήθειες και έχετε μια πιο συντονισμένη προσπάθεια, στην πραγματικότητα θα εξοικονομούσατε 30% σε σύγκριση με τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε ο Κάμερ. «Είναι φθηνότερο να τις κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η ΕΕ συζητά την ιδέα των δημόσιων αγαθών στο πλαίσιο της συζήτησης για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης που ξεκινά από το 2028, αλλά δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία.

Πηγή: Reuters