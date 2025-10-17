Ιταλία: Η κεντρική τράπεζα υποβαθμίζει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της χώρας το 2026 λόγω των αμερικανικών δασμών

Η ιταλική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,7% το επόμενο έτος, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της κυβέρνησης, δήλωσε την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της χώρας, μειώνοντας την πρόβλεψη 0,9% που είχε κάνει τον Ιούνιο, κυρίως λόγω του αντίκτυπου των εμπορικών δασμών των ΗΠΑ.

Η ανταγωνιστικότητα των ιταλικών εξαγωγών πλήττεται επίσης από την ανατίμηση του ευρώ, ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε τριμηνιαίο οικονομικό δελτίο.

Το σενάριο πρόβλεψης της έκθεσης λαμβάνει υπόψη την εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο, η οποία όρισε δασμολογικό συντελεστή 15% στις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ.

«Υποθέτουμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα συμβάλουν σε μια σημαντική επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου», ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Η Τράπεζα της Ιταλίας άφησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ιταλίας το 2025, στο 0,5%, και το 2027, στο 0,7%.

Συρρίκνωση της οικονομίας το β΄ τρίμηνο του 2025

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες. Η Τράπεζα της Ιταλίας δήλωσε ότι αναμένει επιστροφή σε ασθενή ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η στατιστική υπηρεσία ISTAT θα εκδώσει μια προκαταρκτική εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου στις 30 Οκτωβρίου.

Η ιταλική κυβέρνηση μείωσε οριακά αυτόν τον μήνα τον δικό της στόχο για την αύξηση του ΑΕΠ για το 2025 στο 0,5% από την πρόβλεψη του Απριλίου για 0,6% και μείωσε τις προοπτικές του επόμενου έτους σε 0,7% από 0,8%.

Όσον αφορά τις τιμές, ο μέσος πληθωρισμός τιμών καταναλωτή της Ιταλίας, εναρμονισμένος με την ΕΕ, θα πρέπει να διαμορφωθεί φέτος στο 1,7%, δήλωσε η κεντρική τράπεζα, από το 1,5% που προέβλεψε τον Ιούνιο.

Ο πληθωρισμός του επόμενου έτους προβλέπεται αμετάβλητος στο 1,5%.

Πηγή: Reuters