Ρωσία: Καταργεί τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων, αλλά δεν… αγοράζει προς το παρόν

«Η κατάσταση είναι σταθερή, η εγχώρια αγορά είναι πλήρως εφοδιασμένη με πετρελαϊκά προϊόντα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει τους δασμούς στις εισαγωγές τους», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να αγοράσει καύσιμα από το εξωτερικό.

Ο Νόβακ είπε επίσης ότι η εγχώρια ζήτηση σε πετρελαϊκά προϊόντα έχει μειωθεί.

Η ρωσική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, έχει περιορίσει τις εξαγωγές του ντίζελ για τους μεταπωλητές και παράτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης, μέτρα όπως είπε που αποσκοπούν στο να υπάρξει επιπλέον τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς με καύσιμα.

Πάντως, περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε βενζίνη και οι αρχές αναγκάζονται να περιορίσουν τις πωλήσεις καυσίμων έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου.

