Προειδοποίηση ΔΝΤ: Η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας «κόβει» μονάδες από την παγκόσμια ανάπτυξη

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει «σημαντικούς κινδύνους καθοδικής πορείας» για την παγκόσμια ανάπτυξη λόγω των νέων εμπορικών τριβών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, δήλωσε την Παρασκευή ο διευθυντής του τμήματος Ασίας και Ειρηνικού του ΔΝΤ, Κρίσνα Σρινιβασάν.

Μετά από μήνες σχετικής σταθερότητας στις σχέσεις των δύο χωρών, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η Ουάσιγκτον επέκτεινε τους τεχνολογικούς περιορισμούς και ανακοίνωσε δασμούς σε κινεζικά πλοία που εισέρχονται σε αμερικανικά λιμάνια. Η Κίνα απάντησε με παρόμοιες ενέργειες, επιβάλλοντας αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων υλικών.

«Εάν αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιηθούν, επιβάλλοντας μεγαλύτερους δασμούς και φέροντας διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, τότε η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη κατά 0,3 μονάδες», εκτίμησε o Σρινιβασάν μιλώντας στο Bloomberg TV την Παρασκευή. «Εάν υπάρξουν περαιτέρω εντάσεις, αυτό θα επηρέαζει επίσης αρνητικά την Κίνα, πρόσθεσε.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παρακολουθούν στενά τον τελευταίο επεισόδιο εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, επέκρινε κορυφαίο Κινέζο αξιωματούχο στον τομέα του εμπορίου, κατηγορώντας τον ότι έφτασε στην Ουάσιγκτον απρόσκλητος και ενεργούσε με «ασυνάρτητο» τρόπο.

Η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού παραμένει ανθεκτική παρά το γεγονός ότι υφίσταται το κύριο βάρος των αμερικανικών δασμών και είναι αντιμέτωπη με πολιτική αβεβαιότητα.

Πάντως, ο Σρινιβασάν δήλωσε ότι το ΔΝΤ ανησυχεί γιατί οι εμπορικές εντάσεις δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. «Οι μεγάλες εντάσεις εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό κυρίαρχες», όπως είπε.

Το ΔΝΤ αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ασίας θα επιβραδυνθεί στο 4,5% φέτος, από 4,6% το 2024, αντιπροσωπεύοντας μια βελτίωση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων από την πρόβλεψή του τον Απρίλιο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε για πρώτη φορά δασμούς στις εισαγωγές. Η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στο 4,1% το επόμενο έτος.

Κατά τον Σρινιβασάν υπάρχουν τρεις παράγοντες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στην Ασία: οι ισχυρές εξαγωγές, η τεχνολογική άνθηση και οι ευκολότερες μακροοικονομικές πολιτικές που ενισχύονται από ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές παραμένουν καθοδικοί, σημειώνοντας ότι ο αντίκτυπος των δασμών «ξεδιπλώνεται» ακόμα και θα μπορούσε να κλιμακωθεί, όπως και τα ασφάλιστρα κινδύνου και τα επιτόκια, ιδίως εάν αυξηθεί η αβεβαιότητα στην εμπορική πολιτική ή οι γεωπολιτικές εντάσεις.