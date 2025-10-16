Logo Image

Η Ιαπωνία καλεί τη G7 σε ενιαίο μέτωπο απέναντι στους κινεζικούς περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών προειδοποιεί για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία μετά την απόφαση του Πεκίνου να περιορίσει τις εξαγωγές στρατηγικών μετάλλων, προκαλώντας την οργή του Τραμπ και ανησυχία στη Δύση

Οι χώρες της G7 θα πρέπει να ενωθούν, απέναντι στους περιορισμούς που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ενός υλικού που είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας.

«Η Ιαπωνία ανησυχεί βαθιά από τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που ανακοίνωσε η Κίνα την περασμένη εβδομάδα και η G7 θα πρέπει να ενωθεί» για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, είπε στους δημοσιογράφους ο Κατσουνόμπου Κάτο, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για τις ετήσιες συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος παραγωγός σπάνιων γαιών, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα εντείνει τον έλεγχο της στις εξαγωγές τεχνολογίας που σχετίζονται με αυτά τα μεταλλεύματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ψηφιακή τεχνολογία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τον ενεργειακό και τον αμυντικό τομέα.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απειλεί να επιβάλει νέους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τσινπίνγκ.

Ο Κάτο συναντήθηκε νωρίτερα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος χαιρέτισε τις προσπάθειες που καταβάλλουν ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο της G7, «για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλειά μας, σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά μεταλλεύματα».

Μέλη της G7 είναι επίσης η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

