Κίνα: Τα περιοριστικά μέτρα των ΗΠΑ υπονομεύουν το κλίμα των εμπορικών συνομιλιών

Ο υπουργός Εμπορίου της Κίνας, Γουάνγκ Γουεντάο, δήλωσε ότι «τα εντατικά περιοριστικά μέτρα των ΗΠΑ» που εφαρμόστηκαν μετά τις συνομιλίες στη Μαδρίτη τον Σεπτέμβριο έβλαπταν σοβαρά τα συμφέροντα της Κίνας και υπονόμευαν το κλίμα για διμερείς εμπορικές διαβουλεύσεις.

Σε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, ο Γουάνγκ επέρριψε ευθύνες στα μέτρα των ΗΠΑ ως τον κύριο λόγο για τις «πρόσφατες διακυμάνσεις στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο του σε ανακοίνωσή του.

«Ελπίζεται ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την Κίνα… για να βρουν τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων μέσω διαλόγου και διαβούλευσης σε ισότιμη βάση και να παράσχουν πιο σταθερές προσδοκίες και συνθήκες για τη συνεργασία επιχειρήσεων και από τις δύο χώρες», φέρεται να είπε ο Γουάνγκ στον Κουκ.

Πηγή: Reuters