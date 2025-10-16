Reuters: Ινδικά διυλιστήρια πρόκειται να μειώσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Ορισμένα ινδικά διυλιστήρια ετοιμάζονται να μειώσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, δήλωσαν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters την Πέμπτη, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ινδία έδωσε διαβεβαίωση πως θα σταματήσει τις αγορές, ώστε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ινδία και η Κίνα είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, εκμεταλλευόμενες τις μειωμένες τιμές που αναγκάστηκε να προσφέρει η Ρωσία μετά την απώλεια των ευρωπαϊκών αγορών εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία το 2022.

Τα ινδικά διυλιστήρια ετοιμάζονται να απομακρυνθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, με ενδεχόμενη μείωση των αγορών από τον Δεκέμβριο, καθώς οι παραγγελίες για τον Νοέμβριο έχουν ήδη κατατεθεί, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος.

Οι πηγές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει επίσημη εντολή από την κυβέρνηση να σταματήσουν οι αγορές ρωσικού πετρελαίου, αποφεύγοντας να κατονομαστούν επειδή δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλούν στα μέσα ενημέρωσης.

Ενίσχυση των ενεργειακών δεσμών ΗΠΑ – Ινδίας

Ινδοί αξιωματούχοι βρίσκονται στην Ουάσιγκτον για εμπορικές συνομιλίες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διπλασιάσει τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δήλωσαν ότι η μείωση των ινδικών αγορών ρωσικού πετρελαίου θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση των δασμών και την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.

«Η παρούσα αμερικανική κυβέρνηση έχει δείξει ενδιαφέρον για εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με την Ινδία. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ινδικού Υπουργείου Εξωτερικών Ραντίρ Τζαϊσουάλ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι σχετικά με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα για να διαπραγματευτεί ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

«Δεν ήμουν ευχαριστημένος που η Ινδία αγόραζε πετρέλαιο, και εκείνος (ο Μόντι) με διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα αγοράζει πλέον πετρέλαιο από τη Ρωσία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. «Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Τώρα θα πείσουμε και την Κίνα να κάνει το ίδιο.»

President Trump: I was not happy that India was buying oil and he [Prime Minister Modi] assured me today that they will not be buying oil from Russia. That’s a big stop. pic.twitter.com/av6mwFzzJU — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 15, 2025

Το ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν γνωρίζει καμία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Μόντι και Τραμπ την Τετάρτη.

Ανώτερη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι τα ινδικά διυλιστήρια θα μειώσουν, αν είναι δυνατόν, τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και θα τις αντικαταστήσουν με αμερικανικό αργό.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν τόσο η Ινδία όσο και η Κίνα σταματήσουν να αγοράζουν από τη Ρωσία, οι διεθνείς τιμές θα εκτοξευθούν και η αγορά θα γίνει ασταθής.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές την Πέμπτη, καθώς οι αγορές θεώρησαν ότι η πιθανή επιβράδυνση των ινδικών αγορών ρωσικού πετρελαίου θα αυξήσει τη ζήτηση από άλλες περιοχές.

Η Ρωσία αντιπροσώπευε το 36% των ινδικών εισαγωγών πετρελαίου στο εξάμηνο έως τον Σεπτέμβριο — περίπου 1,75 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με εμπορικά στοιχεία. Οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν στα 1,9 εκατομμύρια βαρέλια τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την εταιρεία Kpler, καθώς η Ρωσία ενίσχυσε τις εξαγωγές της μετά από ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια.

Η Ρωσία εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ενεργειακή της συνεργασία με την Ινδία

Η Ρωσία δήλωσε την Πέμπτη ότι παραμένει βέβαιη πως η ενεργειακή της συνεργασία με την Ινδία θα συνεχιστεί.

«Οι ενεργειακοί μας πόροι έχουν ζήτηση, είναι οικονομικά συμφέροντες και πρακτικοί, και είμαι βέβαιος ότι οι εταίροι μας θα συνεχίσουν να συνεργάζονται μαζί μας», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, αναφερόμενος στην Ινδία.

Η ινδική εταιρεία Mangalore Refineries and Petrochemicals δήλωσε ότι αναζητά εναλλακτικές πηγές προμήθειας με έκπτωση, ελπίζοντας ωστόσο να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Το Κρεμλίνο καταγγέλλει παραβίαση των αρχών του ελεύθερου εμπορίου

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι η Μόσχα μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο σε χαμηλότερες τιμές σε χώρες που ο Τραμπ προσπαθεί να πείσει να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι αρχές του ελεύθερου εμπορίου θα παραβιαστούν αν σε αυτές τις χώρες απαγορευθεί να αγοράζουν ό,τι επιθυμούν.

Με πληροφορίες από Reuters

Διαβάστε επίσης: