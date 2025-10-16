Η Ευρώπη στον πόλεμο ημιαγωγών ΗΠΑ – Κίνας

Η τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών εμπλέκει άμεσα πλέον την ΕΕ, με την υπόθεση της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών Nexperia, με έδρα την Ολλανδία.

Πρώην θυγατρική της Philips, η Nexperia, ανήκει στον κινεζικό όμιλο Wingtech Technology και απασχολεί περίπου 12.500 άτομα και έχει εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο – από το Τόκιο μέχρι το Ντιτρόιτ, το Παρίσι, το Νέο Δελχί και τη Σιγκαπούρη.

Η Ολλανδική κυβέρνηση πάντως, επικαλούμενη έναν νόμο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, αποφάσισε ξαφνικά για λόγους «εθνικής ασφάλειας», να θέσει σε διαθεσιμότητα τον Κινέζο επικεφαλής Ζανγκ Σιουζενγκ και να διορίσει νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, τον Γερμανό, νυν οικονομικό διευθυντή, Στέφαν Τίλγκερ.

Το ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών επικαλέστηκε τον «Νόμο περί Διαθεσιμότητας Αγαθών», που χρησιμοποιείται μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, «για να μπλοκάρει ή να ανακαλέσει εταιρικές αποφάσεις, που βλάπτουν τα συμφέροντα της εταιρείας, το μέλλον της ως ολλανδικής και ευρωπαϊκής εταιρείας ή τη διατήρηση αυτής της αλυσίδας αξίας, η οποία είναι κρίσιμη για την Ευρώπη».

Η Nexperia, με έδρα το Ναϊμέχεν, παράγει ημιαγωγούς για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν άμεσα στην παρέμβαση. Οι μετοχές της Wingtech υποχώρησαν κατά περίπου 10% στο χρηματιστήριο της Σαγκάης.

Αντιδρά το Πεκίνο

Η Ολλανδία στοχεύει να αποτρέψει τη μεταφορά σημαντικών τεχνολογιών στην Κίνα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. «Υπάρχουν ανησυχίες ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν θα ήταν διαθέσιμες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Ολλανδία», σύμφωνα με υπουργείο Οικονομικών.

Το Πεκίνο αντέδρασε έντονα σήμερα, κάνοντας λόγο «για συναλλαγή που υποκινήθηκε από αμερικανικές πιέσεις και ήταν αντίθετη με τους κανόνες της αγοράς».

Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε την ολλανδική κίνηση, κάνοντας λόγο για «κατάχρηση των εννοιών της εθνικής ασφάλειας και την εφαρμογή μεροληπτικών μέτρων κατά των κινεζικών εταιρειών».

Η Ολλανδία θα πρέπει «να τηρεί πραγματικά τις αρχές της αγοράς και να απέχει από την πολιτικοποίηση οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή της, η κινεζική εταιρεία χαρακτήρισε την παρέμβαση ως «υπερβολική, βασισμένη σε γεωπολιτική προκατάληψη και όχι σε εκτίμηση κινδύνου, βασισμένη σε γεγονότα».

Η απόφαση «παραβιάζει σοβαρά τη μακροχρόνια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές της οικονομίας της αγοράς, τον θεμιτό ανταγωνισμό και τα διεθνή εμπορικά πρότυπα», υποστήριξε η Wingtech. Η εταιρεία ανακοίνωσε νομικές ενέργειες και δήλωσε ότι ζήτησε υποστήριξη από την κινεζική κυβέρνηση.

Αμερικανικές κυρώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει κυρώσεις στην Nexperia, περιλαμβάνοντας την εταιρεία στην «μαύρη λίστα των εταιρειών που δεν επιτρέπεται πλέον να προμηθεύονται υλικά από αμερικανικές επιχειρήσεις, τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ κατηγόρησε την εταιρεία ότι βοήθησε την Κίνα να αποκτήσει ευαίσθητη τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγών.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος έχει μόνο λίγες εβδομάδες για να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις, διαφορετικά η παραγωγή θα μπορούσε σύντομα να σταματήσει.

Οι αμερικανικές εταιρείες επισκευάζουν μηχανήματα της Nexperia, κάτι που δεν θα τους επιτρέπεται πλέον να κάνουν. Τα υλικά θα μπορούσαν επίσης σύντομα να εξαντληθούν. Αυτό θα έπληττε σκληρά και τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η Nexperia είναι βασικός προμηθευτής. «Σύμφωνα με εμπιστευτικές πηγές, υπήρχαν ενδείξεις ότι η Nexperia σχεδίαζε να μοιραστεί την γνώση της για τα τσιπ με την Κίνα», έγραψε η κινεζική South China Morning Post, επικαλούμενη την ολλανδική εφημερίδα NRC.

Η γεωπολιτική διάσταση

Η αντιπαράθεση για την Nexperia έρχεται εν μέσω αυξημένων διεθνών εντάσεων σχετικά με την πρόσβαση στην τεχνολογία τσιπ.

Η Nexperia είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές απλών τσιπ υπολογιστών στον κόσμο. Η εταιρεία αποσχίστηκε από την Philips Semiconductors πριν από δύο δεκαετίες. Μια κρατικά υποστηριζόμενη κινεζική επενδυτική κοινοπραξία απέκτησε την Nexperia για 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017.

Η ολλανδική παρέμβαση υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία που αποδίδουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στον έλεγχο των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού τσιπ. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει επίσης ότι κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ Κίνας και Δύσης σχετικά με την πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής.

Διαβάστε επίσης: