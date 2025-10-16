Βραζιλία: Μικρότερη από το αναμενόμενο η οικονομική δραστηριότητα τον Αύγουστο

Η οικονομική δραστηριότητα της Βραζιλίας αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας την Πέμπτη, καθώς μια αυξανόμενη ομάδα οικονομολόγων αναμένει μια πιο έντονη επιβράδυνση εν μέσω αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Ο δείκτης IBC-BR, που θεωρείται ως δείκτης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 0,6%.

Οι Βραζιλιάνοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τόνισαν ότι η οικονομία της Λατινικής Αμερικής επιβραδύνεται όπως αναμενόταν, διατηρώντας παράλληλα το βασικό επιτόκιο Selic στο 15%, το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Συνεχίζουν να τονίζουν την ανάγκη για μια παρατεταμένη περίοδο σταθερότητας για να μειωθεί ο πληθωρισμός στον στόχο του 3%.

Την Τετάρτη, ο Πάουλου Πικέτι, διευθυντής διεθνών υποθέσεων της κεντρικής τράπεζας, απέρριψε την προοπτική ύφεσης.

Προειδοποιήσεις για απότομη επιβράδυνση της οικονομίας

Αντίθετα, ορισμένοι πολιτικοί και οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει για μια απότομη επιβράδυνση, με τον υπουργό Οικονομικών Φερνάντο Χαντάντ να υποστηρίζει ότι το κόστος δανεισμού παραμένει υπερβολικά περιοριστικό, παρά το γεγονός ότι την Τετάρτη αναγνώρισε ότι ο δομικός πληθωρισμός παραμένει υψηλός και η κεντρική τράπεζα ενεργεί αναλόγως.

Ο δείκτης IBC-Br, ο οποίος ενσωματώνει τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας για τη γεωργία, τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες μαζί με τους φόρους που σχετίζονται με την παραγωγή, έδειξε ότι μόνο ο αγροτικός τομέας συρρικνώθηκε τον Αύγουστο, σημειώνοντας πτώση 1,9% από τον Ιούλιο.

Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3,2% στο δωδεκάμηνο έως τον Αύγουστο, σύμφωνα με μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία.

Πηγή: Reuters