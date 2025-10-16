Ελβετία: Μειώνει το outlook λόγω των αμερικανικών δασμών

Η κυβέρνηση της Ελβετίας μείωσε την Πέμπτη τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 για τη χώρα, επικαλούμενη τους τιμωρητικούς δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ ως «βάρος» για τις βιομηχανίες της.

Οι αξιωματούχοι διατήρησαν την πρόβλεψή τους για ανάπτυξη της ελβετικής οικονομίας κατά 1,3% φέτος, αλλά σημείωσαν ότι αυτό το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης ήταν «σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο».

Για το 2026, προβλέπουν τώρα ότι η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) θα επιβραδυνθεί στο 0,9% – κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,2%.

«Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ έχουν θολώσει περαιτέρω τις προοπτικές για την ελβετική οικονομία», ανέφεραν αξιωματούχοι σε δελτίο τύπου την Πέμπτη.

Η Ελβετία είναι μια οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές και οι ΗΠΑ ήταν ο κορυφαίος ξένος προορισμός το 2024. Τον Αύγουστο, η Ελβετία υπέστη δασμούς 39% σε προϊόντα που αποστέλλονται στις ΗΠΑ, αφού δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με Αμερικανούς αξιωματούχους — ένας από τους υψηλότερους ειδικούς για κάθε χώρα δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ.

Κατά κύριο λόγο οι εξαγωγές περιλαμβάνουν ρολόγια, φαρμακευτικά προϊόντα και πολύτιμα μέταλλα — αλλά η χώρα είναι επίσης γνωστή για τα είδη πολυτελείας, τη σοκολάτα και τα προϊόντα περιποίησης δέρματος. Τα επώνυμα και κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικά προϊόντα υπόκεινται πρόσφατα σε δασμούς 100% κατά την είσοδό τους στις ΗΠΑ, εκτός εάν οι κατασκευαστές τους διαθέτουν ή κατασκευάζουν εγκαταστάσεις παραγωγής στην Αμερική.

Ελβετοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην ενημέρωση της Πέμπτης ότι υπό τις τρέχουσες εμπορικές συνθήκες, η παγκόσμια ζήτηση για ελβετικά αγαθά και υπηρεσίες αναμένεται να αυξηθεί «μόνο μέτρια» τα επόμενα τρίμηνα.

Ενισχύεται το φράγκο

Η κυβέρνηση προειδοποίησε επίσης ότι στους περισσότερους άλλους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής είχαν επιβληθεί χαμηλότεροι δασμολογικοί συντελεστές, θέτοντας τους Ελβετούς εξαγωγείς σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην αγορά των ΗΠΑ.

Η εμπορική πολιτική του Λευκού Οίκου είχε σημαντική επιρροή στη μελλοντική πορεία της οικονομίας της Ελβετίας, ανέφεραν.

Πέρα από τους δασμούς του Τραμπ, η ζήτηση για το ελβετικό φράγκο επιδεινώνει επίσης τα οικονομικά και διπλωματικά προβλήματα της Ελβετίας, με το νόμισμα – που συνήθως θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους ευρύτερης αστάθειας – να κερδίζει περισσότερο από 12% φέτος εν μέσω παρατεταμένης αβεβαιότητας.

Το ενισχυμένο φράγκο έχει δημιουργήσει αντιξοότητες για την κεντρική τράπεζα της χώρας ασκώντας καθοδική πίεση στις τιμές, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αγωνίζονται να αποφύγουν τον αποπληθωρισμό και τα αρνητικά επιτόκια.

