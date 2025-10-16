Τι προκάλεσε την τραγωδία του Titan: Το πόρισμα – καταπέλτης για την OceanGate

Δύο χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τον κόσμο, το επίσημο πόρισμα της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) ρίχνει φως στα αίτια της καταστροφής του υποβρυχίου Titan: κακός σχεδιασμός, ελλιπείς δοκιμές και αγνόηση κρίσιμων ενδείξεων φθοράς.

Η ανεξάρτητη αρχή καταλήγει ότι η έκρηξη του σκάφους ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς ασυγχώρητων σφαλμάτων και θα μπορούσε να έχει αποτραπεί.

Το υποβρύχιο Titan της εταιρείας OceanGate συνετρίβη τον Ιούνιο του 2023, σε μια αποστολή προς το ναυάγιο του Τιτανικού, σκοτώνοντας και τους πέντε επιβαίνοντες — μεταξύ αυτών και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Στόκτον Ρας.

Το δυστύχημα συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη, αποκαλύπτοντας τα όρια της ανθρώπινης φιλοδοξίας και τις συνέπειες της αλαζονείας απέναντι στους φυσικούς νόμους.

«Ανεπαρκής μηχανική διαδικασία»

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το υποβρύχιο δεν πληρούσε ούτε τις βασικές προδιαγραφές αντοχής και αξιοπιστίας.

Η έκθεση χαρακτηρίζει τη διαδικασία σχεδιασμού του «ανεπαρκή», σημειώνοντας ότι η OceanGate δεν είχε ποτέ επιβεβαιώσει την πραγματική αντοχή του σκάφους μέσω επαρκών δοκιμών.

Επιπλέον, το Titan είχε ήδη υποστεί ζημιές που το καθιστούσαν ακατάλληλο για χρήση, γεγονός που η εταιρεία αγνόησε.

Το σήμα εξαφάνισης

Το Titan χάθηκε στα βάθη του Βόρειου Ατλαντικού, περίπου 372 μίλια από το St. John’s στον Καναδά, κατά τη διάρκεια καθόδου προς το ναυάγιο του Τιτανικού.

Η αναζήτηση διήρκεσε μέρες, με διεθνή συμμετοχή, μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι το υποβρύχιο είχε εκραγεί εσωτερικά (imploded) λίγα λεπτά μετά την έναρξη της κατάδυσης.

Σε συμπληρωματική έκθεση, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ τον περασμένο Αύγουστο κατήγγειλε τις «κριτικά εσφαλμένες» πρακτικές ασφαλείας της OceanGate.

Η εταιρεία είχε παρακάμψει τα πρότυπα πιστοποίησης και απέφυγε τον εξωτερικό έλεγχο, επιλέγοντας να λειτουργεί με «πειραματικό» καθεστώς — μια επιλογή που αποδείχθηκε μοιραία.

Οι πέντε χαμένες ζωές

Μαζί με τον Στόκτον Ρας, στο υποβρύχιο επέβαιναν ο διάσημος δύτης Πολ Αρνί Ναρζολέν, ο επιχειρηματίας Σαχζάντα Ντέιγουντ με τον 19χρονο γιο του Σουλεμάν και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγ.

Όλοι είχαν πληρώσει περίπου 250.000 δολάρια για τη συμμετοχή στην κατάδυση — ένα ταξίδι που υποσχόταν την «απόλυτη εμπειρία εξερεύνησης», αλλά κατέληξε σε τραγωδία.

Η υπόθεση OceanGate αποτελεί πλέον παράδειγμα προς αποφυγή για την ερευνητική και τεχνολογική κοινότητα. Όπως σημειώνει η NTSB, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν η εταιρεία είχε τηρήσει τις στοιχειώδεις αρχές ασφάλειας.