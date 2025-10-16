«Άλμα» 22% στις εισαγωγές ενδυμάτων από την Κίνα στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο – Τι οδήγησε στη θεαματική άνοδο

Θεαματική αύξηση των εισαγωγών ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες καταγράφηκε το α’ εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX που παραθέτει ο Σύνδεσμος Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές κινεζικών ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 19,9% και ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ από 14,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στην ένδυση 22,3% από ότι στην κλωστοϋφαντουργία 15,7%.

Όπως διαπιστώνεται, η επιβολή δασμών από τον Τραμπ οδήγησε σε μείωση των κινεζικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ κατά 19% και έστρεψε τις εξαγωγές αυτές στην Ευρώπη. Οι κινεζικές εταιρίες επειδή δεν μπορούν να πουλήσουν στις ΗΠΑ ακολουθούν μια πολύ επιθετική πολιτική προς την Ευρώπη.

Παράλληλα με την Κίνα κινούνται και άλλες ασιατικές χώρες οι οποίες καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις εξαγωγών προς την Ε.Ε. και κυρίως στην ένδυση, όπως το Μπαγκλαντές (+17,9%), η Ινδία (+15,4%), το Πακιστάν (+16,6%), το Βιετνάμ (+17%) και η Καμπότζη (+30%).

Η Τουρκία από τους χαμένους

Από τους χαμένους της αύξησης των εισαγωγών από την Ασία στην Ε.Ε. είναι η Τουρκία με μείωση –7% σε αξία και -11% σε όγκο και η Τυνησία -4% σε αξία και -7% σε όγκο.