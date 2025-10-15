Τραμπ: Ο Μόντι είπε ότι θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Σειρά έχει η Κίνα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, του είπε πως η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, κίνηση που ο Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλο βήμα» στις προσπάθειες οικονομικού αποκλεισμού της Μόσχας.

«Δεν ήμουν χαρούμενος που η Ινδία αγόραζε πετρέλαιο, και σήμερα με διαβεβαίωσε ότι δεν θα αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο και με την Κίνα».

Η ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα μέσω email σχετικά με το αν ο Μόντι είχε αναλάβει τέτοια δέσμευση προς τον Τραμπ.

Ενδεχόμενο σημείο καμπής στη διεθνή ενεργειακή διπλωματία

Μια δέσμευση της Ινδίας να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου θα σήμαινε ένα πιθανό σημείο καμπής στη διεθνή ενεργειακή διπλωματία, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες να στραγγίξει τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Θα σήμαινε επίσης μια σημαντική αλλαγή από έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς πελάτες της Μόσχας και θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις επιλογές άλλων χωρών που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό αργό. Αυτό έρχεται καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να αξιοποιήσει διμερείς σχέσεις για να επιβάλλει οικονομικό αποκλεισμό, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε πολυμερείς κυρώσεις.

Κατά τις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Ινδία δεν θα μπορούσε να σταματήσει «άμεσα» τις αποστολές, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «λίγο περίπλοκη, αλλά θα ολοκληρωθεί σύντομα».

Με πληροφορίες από Reuters