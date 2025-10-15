Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ της φον ντερ Λάιεν απειλεί να απορρίψει τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό

Η μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), απειλεί να απορρίψει ένα βασικό μέρος της πρότασης πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Νοέμβριο.

Σε μια μεγάλη αντιπαράθεση, το ΕΛΚ – η πολιτική οικογένεια της κ. φον ντερ Λάιεν κ πολλών Επιτρόπων – επανέλαβε την απειλή να αρνηθεί να υποστηρίξει την πρόταση εάν δεν εξασφαλίσει σημαντικές παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά τα χρήματα για τους αγρότες και τις περιφέρειες της Ευρώπης.

«Εάν η Επιτροπή αγνοήσει τα αιτήματά μας, τα μέλη μας θεωρούν την απόρριψη αναπόφευκτη», δήλωσε ο Ζίγκφριντ Μουρεσάν, επικεφαλής διαπραγματευτής του ΕΛΚ για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Πρόσθεσε ότι το ΕΛΚ «αναμένει» σοβαρές παραχωρήσεις από την Επιτροπή «μέχρι τον Νοέμβριο». «Μια απόρριψη μπορεί να αποφευχθεί μόνο εάν η Επιτροπή βελτιώσει σύντομα την πρότασή της. Καμία επιλογή δεν είναι εκτός συζήτησης», πρόσθεσε ο Μουρεσάν σε γραπτή δήλωση.

Πιέσεις για συναντήσεις

Το ΕΛΚ ασκεί πιέσεις στην Επιτροπή μετά από ημέρες συναντήσεων με τους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από άτομα του κόμματος ως αντιπαραγωγικές. Εάν η αντιπαράθεση συνεχιστεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να υποβάλει πρόταση απόρριψης της πρότασης κατά τη διάρκεια συνόδου ολομέλειας στις Βρυξέλλες στις 12 Νοεμβρίου.

Μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα λάβει την υποστήριξη των περισσότερων πολιτικών ομάδων. Η Επιτροπή θα μπορούσε θεωρητικά να αγνοήσει την ψήφο του Κοινοβουλίου – αλλά αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στο μέλλον, δεδομένου ότι απαιτείται η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για την έγκριση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού (2028-2034).

Για να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις, το ΕΛΚ υπαναχώρησε από μια προηγούμενη απειλή να υποβάλει πρόταση κατά της πρότασης της Επιτροπής για το ΠΔΠ κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της επόμενης εβδομάδας στο Στρασβούργο.

Υπό την έντονη πίεση των αγροτών και των περιφερειών, το ΕΛΚ απαίτησε αλλαγές σε ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για τη συγκέντρωση κονδυλίων για τους αγρότες και τις περιφέρειες – τα οποία αποτελούν πάνω από το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ – σε ενιαία κονδύλια που διαχειρίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις.

Τις επόμενες ημέρες, ανώτεροι βουλευτές του ΕΛΚ θα συνεχίσουν να συναντώνται με τους επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για τον προϋπολογισμό, τη γεωργία και την περιφερειακή πολιτική – Πιοτρ Σεραφίν, Κριστόφ Χάνσεν, Ραφαέλε Φίτο – σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν παραχωρήσεις.

Με πληροφορίες από Politico

