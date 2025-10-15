Logo Image

Σκοτ Μπέσεντ: «Βιώσιμο» το κύμα επενδύσεων στις ΗΠΑ – Μας επιβραδύνει το shutdown

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Σκοτ Μπέσεντ: «Βιώσιμο» το κύμα επενδύσεων στις ΗΠΑ – Μας επιβραδύνει το shutdown

Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo

Αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του shutdown στην αμερικανική οικονομία

Το κύμα επενδύσεων στην οικονομία των ΗΠΑ είναι βιώσιμο και μόλις ξεκινά, αλλά το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο εμπόδιο, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση, αλλά στη συνέχεια ο Πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ εξαπέλυσε αυτή την άνθηση με τις πολιτικές του», δήλωσε ο Μπέσεντ σε εκδήλωση του CNBC που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

«Το μόνο πράγμα που μας επιβραδύνει εδώ είναι αυτό το κλείσιμο της κυβέρνησης», είπε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι αρχίζει να κοστίζει στην οικονομία περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε χαμένη παραγωγή.

Πηγή: Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube