Σκοτ Μπέσεντ: «Βιώσιμο» το κύμα επενδύσεων στις ΗΠΑ – Μας επιβραδύνει το shutdown

Το κύμα επενδύσεων στην οικονομία των ΗΠΑ είναι βιώσιμο και μόλις ξεκινά, αλλά το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο εμπόδιο, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση, αλλά στη συνέχεια ο Πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ εξαπέλυσε αυτή την άνθηση με τις πολιτικές του», δήλωσε ο Μπέσεντ σε εκδήλωση του CNBC που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

«Το μόνο πράγμα που μας επιβραδύνει εδώ είναι αυτό το κλείσιμο της κυβέρνησης», είπε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι αρχίζει να κοστίζει στην οικονομία περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε χαμένη παραγωγή.

Πηγή: Reuters