Logo Image

Bank of America: Άλμα κερδών 43% χάρη στην επενδυτική τραπεζική

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Bank of America: Άλμα κερδών 43% χάρη στην επενδυτική τραπεζική

REUTERS/Lucas Jackson

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα αποτελέσματα

Η Bank of America ανακοίνωσε την Τετάρτη τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, τα οποία και ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών για υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές εργασίες.

Ειδικότερα:

  • Κέρδη ανά μετοχή: 1,06 δολάρια έναντι 95 σεντς που αναμενόταν, σύμφωνα με την LSEG
  • Έσοδα: 28,24 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 27,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν, σύμφωνα με την LSEG

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,06 δολάρια ανά μετοχή.

Η Bank of America ανακοίνωσε ότι τα κέρδη επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 43% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 2 δισ. δολάρια, περίπου 380 εκατ. δολάρια περισσότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από την StreetAccount. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,8% στα 28,24 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Χαμάς: Δημοσιεύει βίντεο εκτελέσεων στη Γάζα

Χαμάς: Δημοσιεύει βίντεο εκτελέσεων στη Γάζα

Οι μετοχές της τράπεζας ενισχύθηκαν σχεδόν 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street. Έχουν καταγράψει περίπου κατά 14% φέτος πριν από την Τετάρτη.

Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan Chase και Goldman Sachs, ανακοίνωσαν ισχυρά κέρδη στα έσοδα από συναλλαγές και επενδυτικές τραπεζικές εργασίες κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας τόσο μεταξύ θεσμικών επενδυτών όσο και μεταξύ εταιρειών που θέλουν να αντλήσουν κεφάλαια.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube