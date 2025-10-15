Bank of America: Άλμα κερδών 43% χάρη στην επενδυτική τραπεζική

Η Bank of America ανακοίνωσε την Τετάρτη τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, τα οποία και ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών για υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές εργασίες.

Ειδικότερα:

Κέρδη ανά μετοχή: 1,06 δολάρια έναντι 95 σεντς που αναμενόταν, σύμφωνα με την LSEG

Έσοδα: 28,24 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 27,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν, σύμφωνα με την LSEG

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,06 δολάρια ανά μετοχή.

Η Bank of America ανακοίνωσε ότι τα κέρδη επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 43% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 2 δισ. δολάρια, περίπου 380 εκατ. δολάρια περισσότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από την StreetAccount. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,8% στα 28,24 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μετοχές της τράπεζας ενισχύθηκαν σχεδόν 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street. Έχουν καταγράψει περίπου κατά 14% φέτος πριν από την Τετάρτη.

Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan Chase και Goldman Sachs, ανακοίνωσαν ισχυρά κέρδη στα έσοδα από συναλλαγές και επενδυτικές τραπεζικές εργασίες κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας τόσο μεταξύ θεσμικών επενδυτών όσο και μεταξύ εταιρειών που θέλουν να αντλήσουν κεφάλαια.