Κίνα: Οι εγχώριες και οι ξένες επιχειρήσεις έχουν ισότιμη πρόσβαση στις πολιτικές υποστήριξης

Πρόσφατα, το Γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας εξέδωσε την «Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή προτύπων εγχώριων προϊόντων και συναφών πολιτικών στις κρατικές προμήθειες», η οποία καθορίζει με σαφήνεια τα πρότυπα και τα μέτρα υποστήριξης για τα εγχώρια προϊόντα στις διαδικασίες κρατικών προμηθειών.

Η ανακοίνωση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση του συστήματος κρατικών προμηθειών, καθώς και έμπρακτη υλοποίηση για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των κρατικών προμηθειών.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Ανακοίνωση, τα πρότυπα για τα εγχώρια προϊόντα στον τομέα των κρατικών προμηθειών ισχύουν για έργα προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. «Η εφαρμογή πολιτικών υπέρ των εγχώριων προϊόντων στις κρατικές προμήθειες αποτελεί κοινή πρακτική των κυριότερων παγκόσμιων οικονομιών», δήλωσε αρμόδιος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Νόμος περί Κρατικών Προμηθειών της Κίνας ορίζει ότι οι κρατικές προμήθειες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα εγχώρια προϊόντα, η έννοια των οποίων καθορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς του Κρατικού Συμβουλίου της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, εγχώρια προϊόντα νοούνται τα αγαθά που παράγονται εντός της Κίνας, με το κόστος των εξαρτημάτων που παράγονται στο εσωτερικό να καλύπτει το απαιτούμενο ποσοστό που ορίζεται από τους κανονισμούς. Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, τίθεται επιπλέον προϋπόθεση ότι η παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων και η ολοκλήρωση βασικών σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας πρέπει να γίνουν εντός της Κίνας. Στο πλαίσιο των κρατικών προμηθειών, τα εγχώρια προϊόντα απολαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση με έκπτωση 20% στην αξιολόγηση της τιμής σε σχέση με τα μη εγχώρια προϊόντα. Δηλαδή, σε διαγωνισμούς όπου συμμετέχουν τόσο εγχώρια όσο και μη εγχώρια προϊόντα, η προσφερόμενη τιμή των εγχώριων προϊόντων μειώνεται κατά 20% για σκοπούς αξιολόγησης.

Η έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιτάχυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου, ανοιχτού και ανταγωνιστικά οργανωμένου συστήματος κρατικών προμηθειών. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των επιχειρηματικών φορέων στις διαδικασίες των κρατικών προμηθειών, καθώς και η σταθερή οικοδόμηση ενός πρωτοκλασάτου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προσανατολισμένου στην αγορά, ευθυγραμμισμένου με τους κανονισμούς και εναρμονισμένου με τα διεθνή πρότυπα.

Η Ανακοίνωση ορίζει ρητά ότι οι κρατικές, οι ιδιωτικές και οι ξένες επιχειρήσεις απολαμβάνουν ισότιμα τις πολιτικές υποστήριξης ως προς εγχώρια προϊόντα στις κρατικές προμήθειες. Παράλληλα, ζητεί από όλες τις περιοχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχύσουν τον συντονισμό τους και να μην εκδίδουν πολιτικές ή μέτρα που αντιβαίνουν στην Ανακοίνωση.

Αναγνωρίζεται ότι τα νέα πρότυπα και οι συναφείς πολιτικές για τα εγχώρια προϊόντα είναι σαφώς καθορισμένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων, οι οποίες απολαμβάνουν ισότιμη πρόσβαση στις πολιτικές υποστήριξης, εντός ενός σαφούς νομικού πλαισίου που διασφαλίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό.

Με τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης, αναμένεται να ενισχυθεί η ενδογενής δυναμική ανάπτυξης των εγχώριων επιχειρήσεων, να διαμορφωθεί ένα πιο ζωντανό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη και να σταθεροποιηθούν οι προσδοκίες των ξένων επενδυτών απέναντι στην κινεζική αγορά.