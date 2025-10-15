Ελβετία: Προβάδισμα του «όχι» για φόρο σε περιουσίες (μόλις) άνω των 54 εκατ. ευρώ

Γνωστοί για τα συχνά δημοψηφίσματά τους, οι Ελβετοί καλούνται να διαλέξουν ξανά, αν θα επιβληθεί φόρος 50% σε κληρονομιές 54 εκατ. ευρώ.

Βάσει δημοσκοπήσεων τουλάχιστον, αναμένεται να απορριφθεί ο νέος φόρος, καθώς τα 2/3 τάσσονται κατά μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, που θεωρητικά στοχεύει στη συγκέντρωση πόρων κατά της κλιματικής αλλαγής.

Μόνο το 31% τάσσεται υπέρ, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 8 και 9 Οκτωβρίου σε δείγμα 11.178 ανθρώπων στην Ελβετία από τους δημοσιογραφικούς ομίλους 20 Minuten και Tamedia.

Το δημοψήφισμα είναι προγραμματισμένο για τις 30 Νοεμβρίου.

2.500 με περιουσία πάνω από 53 εκατ. ευρώ

Σήμερα, περίπου 2.500 φορολογούμενοι στην Ελβετία έχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας μεγαλύτερης των 53 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις ελβετικές φορολογικές αρχές με συνολικό πλούτο περίπου 537 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αν πάντως επικρατήσει το «ναι», αυτό θεωρητικά μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικά έσοδα περίπου 4,2 δισ ευρώ.

Εκπομπές ρύπων

Αυτά τα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να επενδυθούν σε έργα για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη νεολαία των αριστερών Σοσιαλδημοκρατών (JUSO), που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία.

Η ηγέτης τους, η Μίριαμ Χόστετμαν, υποστήριξε ότι οι βαθύπλουτοι καταστρέφουν το κλίμα περισσότερο με την πολυτελή διαβίωσή τους.

«Οι 10 πλουσιότερες οικογένειες στην Ελβετία μαζί προκαλούν τόσες εκπομπές αερίων όσο το 90% του ελβετικού πληθυσμού. Δεν πρέπει να επωμίζεται το κόστος ο γενικός πληθυσμός», δήλωσε.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική από τους επικεφαλής επιχειρήσεων και προειδοποιήσεις ότι μπορεί να πυροδοτήσει μια αποχώρηση των πλουσίων από την Ελβετία μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα.

Ένας υψηλόβαθμος τραπεζίτης έκανε λόγο για «πυρηνική βόμβα» για τη χώρα.

Η κυβέρνηση έχει καλέσει τους ψηφοφόρους να απορρίψουν την πρόταση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, REUTERS