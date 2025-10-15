Logo Image

Ελβετία: Προβάδισμα του «όχι» για φόρο σε περιουσίες (μόλις) άνω των 54 εκατ. ευρώ

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Ελβετία: Προβάδισμα του «όχι» για φόρο σε περιουσίες (μόλις) άνω των 54 εκατ. ευρώ

REUTERS/Denis Balibouse

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις εν όψει του νέου δημοψηφίσματος

Γνωστοί για τα συχνά δημοψηφίσματά τους, οι Ελβετοί καλούνται να διαλέξουν ξανά, αν θα επιβληθεί φόρος 50% σε κληρονομιές 54 εκατ. ευρώ.

Βάσει δημοσκοπήσεων τουλάχιστον, αναμένεται να απορριφθεί ο νέος φόρος, καθώς τα 2/3 τάσσονται κατά μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, που θεωρητικά στοχεύει στη συγκέντρωση πόρων κατά της κλιματικής αλλαγής.

Μόνο το 31% τάσσεται υπέρ, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 8 και 9 Οκτωβρίου σε δείγμα 11.178 ανθρώπων στην Ελβετία από τους δημοσιογραφικούς ομίλους 20 Minuten και Tamedia.

Το δημοψήφισμα είναι προγραμματισμένο για τις 30 Νοεμβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δόμνα Μιχαηλίδου: Επεκτείνεται για 3 ακόμα χρόνια το πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία»

Δόμνα Μιχαηλίδου: Επεκτείνεται για 3 ακόμα χρόνια το πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία»

2.500 με περιουσία πάνω από 53 εκατ. ευρώ

Σήμερα, περίπου 2.500 φορολογούμενοι στην Ελβετία έχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας μεγαλύτερης των 53 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις ελβετικές φορολογικές αρχές με συνολικό πλούτο περίπου 537 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αν πάντως επικρατήσει το «ναι», αυτό θεωρητικά μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικά έσοδα περίπου 4,2 δισ ευρώ.

Εκπομπές ρύπων

Αυτά τα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να επενδυθούν σε έργα για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη νεολαία των αριστερών Σοσιαλδημοκρατών (JUSO), που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία.

Η ηγέτης τους, η Μίριαμ Χόστετμαν, υποστήριξε ότι οι βαθύπλουτοι καταστρέφουν το κλίμα περισσότερο με την πολυτελή διαβίωσή τους.

«Οι 10 πλουσιότερες οικογένειες στην Ελβετία μαζί προκαλούν τόσες εκπομπές αερίων όσο το 90% του ελβετικού πληθυσμού. Δεν πρέπει να επωμίζεται το κόστος ο γενικός πληθυσμός», δήλωσε.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική από τους επικεφαλής επιχειρήσεων και προειδοποιήσεις ότι μπορεί να πυροδοτήσει μια αποχώρηση των πλουσίων από την Ελβετία μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα.

Ένας υψηλόβαθμος τραπεζίτης έκανε λόγο για «πυρηνική βόμβα» για τη χώρα.

Η κυβέρνηση έχει καλέσει τους ψηφοφόρους να απορρίψουν την πρόταση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, REUTERS

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube