Βρετανία: Έρχονται περικοπές δαπανών και αύξηση φόρων

Η Βρετανίδα υπουργός των Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς παραδέχτηκε ότι στον επερχόμενο προϋπολογισμό εξετάζονται αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση Στάρμερ θα μπορούσε να «κάψει» μια προηγούμενη δέσμευση να μην αυξήσει τους φόρους στους εργαζόμενους.

«Φυσικά, εξετάζουμε και τους φόρους και τις δαπάνες», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών στο Sky News, όταν ρωτήθηκε πώς θα αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις της χώρας στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου, όταν θα παρουσιάσει τα δημοσιονομικά σχέδια των Εργατικών για το επόμενο έτος.

«Θα φρόντιζα πάντα να βγαίνουν οι αριθμοί. Και φυσικά, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, αλλά δεν θα τις αποφύγω», δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, υποδεικνύοντας ότι θα τηρήσει τους «σιδερένιους» δημοσιονομικούς κανόνες της, με κυριότερο αυτόν ότι οι καθημερινές δαπάνες χρηματοδοτούνται από φορολογικά έσοδα και όχι από δανεισμό.

Τρεις επιλογές

Για να αθροιστούν αυτοί οι αριθμοί και να δημιουργηθεί ένα δημοσιονομικό κενό που θα μπορούσε να φτάσει τα 50 δισ. λίρες (66,8 δισ. δολάρια), η Ριβς αντιμετωπίζει τρεις δυσάρεστες επιλογές: Να παραβιάσει τους δικούς της κανόνες και να αναστατώσει τις αγορές ή να αυξήσει τους φόρους και να μειώσει τις δαπάνες, πιθανώς δυσαρεστώντας τόσο τους ψηφοφόρους όσο και τους νομοθέτες των Εργατικών.

Το Εργατικό Κόμμα είχε δεσμευτεί στο προεκλογικό του πρόγραμμα του 2024 ότι δεν θα αύξανε τους φόρους στους εργαζόμενους, συγκεκριμένα τις εισφορές Εθνικής Ασφάλισης (οι οποίες χρηματοδοτούν την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις), τα όρια φόρου εισοδήματος ή τον ΦΠΑ.

Η Ριβς είχε επίσης δηλώσει ότι δεν θα διενεργούσε άλλη φορολογική επιδρομή σε επιχειρήσεις, αφότου αυτές επωμίστηκαν το κύριο βάρος των αυξήσεων φόρων ύψους 40 δισεκατομμυρίων λιρών στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό του περασμένου έτους.

Οι προσπάθειες περικοπής των κρατικών δαπανών για την κοινωνική πρόνοια έχουν σχολιαστεί αρνητικά από τους νομοθέτες των Εργατικών φέτος, οδηγώντας την κυβέρνηση σε στροφή 180 μοιρών στις περικοπές και τις μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση, ασκώντας περαιτέρω πίεση στην κυβέρνηση να βρει αποταμιεύσεις ή να αυξήσει τους φόρους αλλού.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι αυξήσεις φόρων θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ήδη υποτονική οικονομική ανάπτυξη.

Την Τρίτη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις του , οι οποίες προβλέπουν ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 1,3% το 2025 (αναβάθμιση από την προηγούμενη πρόβλεψη) και ξανά 1,3% το 2026 (ελαφρώς υποβάθμιση).

Ούτε η Ριβς ούτε και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχουν επιβεβαιώσει προηγουμένως ότι οι αυξήσεις φόρων και οι περικοπές δαπανών είναι στον ορίζοντα, αλλά και οι δύο φαίνεται να προετοιμάζουν το κοινό και τα μέλη του κόμματος ότι είναι απαραίτητα.

