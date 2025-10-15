Και ψώνια σούπερ μάρκετ μέσω του ChatGPT

Η μεγαλύτερη αμερικανική αλυσίδα λιανικής αλλάζει το μοντέλο του online shopping: μέσα στους επόμενους μήνες, χρήστες του ChatGPT στις ΗΠΑ θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα της Walmart απευθείας μέσα από την εφαρμογή, με «instant checkout» για αγορές.

«Αυτό που ξέραμε –αναζήτηση και ατελείωτες λίστες προϊόντων– αλλάζει», είπε ο CEO Νταγκ ΜακΜίλον.

Με τη νέα συνεργασία, σχεδόν όλη η γκάμα του walmart.com (εκτός από φρέσκα τρόφιμα) θα είναι διαθέσιμη για άμεση αγορά από την πλατφόρμα του chatbot της OpenAI. Τα μέλη Walmart+ θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη τους (όπως δωρεάν αποστολή) και όταν ψωνίζουν μέσα από το ChatGPT. Στο πρώτο στάδιο, το Instant Checkout υποστηρίζει αγορά ενός μόνο προϊόντος ανά συναλλαγή.

Το οικοσύστημα αγορών στο ChatGPT

Ήδη επιτρέπει αγορές από εγχώριους πωλητές του Etsy και σύντομα θα προσθέσει επιλεγμένους εμπόρους της Shopify. Με την προσθήκη της Walmart όμως γίνεται ένα πολύ μεγαλύτερο βήμα προς περιβάλλον όπου η αναζήτηση προϊόντων και η ολοκλήρωση αγοράς γίνονται με φυσική γλώσσα.

Η Walmart κάνει μια στρατηγική παραχώρηση, επιτρέποντας η συναλλαγή να ολοκληρώνεται εντός ChatGPT – κάτι που σημαίνει ότι η OpenAI αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα αγορών που, παραδοσιακά, οι μεγάλοι λιανέμποροι κρατούν in-house για εμπορική αξιοποίηση και διαφημιστικά insights.

Σε κλίμακα Walmart, αυτά τα δεδομένα είναι εξαιρετικά ισχυρά για κατανόηση ζήτησης, βελτιστοποίηση αποθεμάτων και προσωποποίηση.

Το σήμα από το ταμπλό

Οι επενδυτές «ψήφισαν» θετικά: η μετοχή της Walmart (WMT) ενισχύθηκε σχεδόν 5% την Τρίτη, αντανακλώντας την προσδοκία ότι τα AI-κανάλια θα ανοίξουν νέες ροές πωλήσεων και θα μειώσουν τριβές στο checkout.

Η Walmart συμμετέχει –μαζί με άλλες εταιρείες και την OpenAI– και στη διαμόρφωση προγράμματος πιστοποίησης εκπαίδευσης στο AI, με στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Σε πρόσφατη εκδήλωση στα κεντρικά της γραφεία, τονίστηκε ότι το AI θα μετασχηματίσει κάθε θέση εργασίας, από το κατάστημα μέχρι τα κέντρα logistics και τη διοίκηση.

Τι να περιμένουμε στη συνέχεια

Σταδιακή επέκταση από τις μονο-προϊοντικές σε πολυ-προϊοντικές συναλλαγές.

Πιθανή ενσωμάτωση φρέσκων ειδών όταν λυθούν θέματα διαθεσιμότητας/ψύξης και last-mile.

Πιο «έξυπνες» ροές: από λίστες αγορών με φυσική γλώσσα μέχρι συνταγές/σεναριοποίηση («ετοίμασε καλάθι για παιδικό πάρτι 10 ατόμων με budget 60$»).

«Για χρόνια οι πελάτες πληκτρολογούν σε μια μπάρα αναζήτησης και χαζεύουν λίστες. Αυτό πρόκειται να αλλάξει», είπε ο Νταγκ ΜακΜίλον – και με την κίνηση αυτή, η Walmart δείχνει ότι θέλει να ορίσει η ίδια τους κανόνες του AI-commerce πριν το κάνουν οι πλατφόρμες.