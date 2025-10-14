Wall Street: Στο κόκκινο ο S&P 500 καθώς ΗΠΑ και Κίνα σύρονται σε νέα εμπορική αντιπαράθεση

Μετά από μία άκρως νευρική συνεδρίαση, ο S&P 500 έκλεισε στο «κόκκινο», παρότι μετρίασε σημαντικά τις απώλειές του, καθώς ΗΠΑ και Κίνα σύρονται σε νέα εμπορική αντιπαράθεση, αυτή την φορά στον κλάδο της ναυτιλίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Κίνα που δεν αγοράζει την αμερικανική σόγια, σχόλιο που παρέσυρε το δείκτη S&P 500 σε πτώση στο τέλος της συνεδρίασης.

Ο S&P 500 έκλεισε στις 6.644,31 μονάδες με πτώση 0,2%, σε μία ιδιαίτερα νευρική συνεδρίαση, στη διάρκεια της οποίας κατέγραφε απώλειες 1,5%, παρότι προς στιγμή ενισχύθηκε 0,4%. Ο Nasdaq υποχώρησε 0,8% στις 22.521,70 μονάδες, παρότι κάποια στιγμή οι απώλειές του έφθαναν στο 2,1%.

Αντίθετα, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,4% ή 202,88 μονάδων, στις 46.270,46 μονάδες, αφού νωρίτερα ενισχυόταν περίπου 1%. Ωστόσο, λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, υποχώρησε 1,3%. Η Caterpillar ήταν αυτή που στήριξε τον Dow και έκλεισε ανοδικά.

Η συνεδρίαση άνοιξε καθοδικά, αφότου η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε πέντε θυγατρικές αμερικανικές της νοτιοκορεατικής Hanwha Ocean, απειλώντας να προχωρήσει σε περαιτέρω αντίποινα. Η εξέλιξη αυτή απαγορεύει σε οργανισμούς και μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα στην Κίνα να κάνουν δραστηριότητες με τις εταιρείες που υφίστανται κυρώσεις. Στόχος της κίνησης, σύμφωνα με το Πεκίνο, είναι η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας της Κίνας.

Ο Εκπρόσωπος σε θέματα Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμσον Γκριρ είπε στο CNBC ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή επιπλέον δασμών 100% σε κινεζικά προϊόντα από 1η Νοεμβρίου θα εξαρτηθεί από τις επόμενες ενέργειες της Κίνας. Ο Γκριρ επανέλαβε ότι οι δασμοί ενδεχομένως να επιβληθούν ακόμη πιο νωρίς.

Μετά το αρνητικό άνοιγμα όμως, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες πέρασαν σε θετικό έδαφος και παρέμειναν εκεί κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ωστόσο, ο Τραμπ κατηγόρησε ξανά την Κίνα με ανάρτηση στο Truth Social, σημειώνοντας ότι η χώρα επέλεξε να μην αγοράσει αμερικανική σόγια σε μία οικονομικά εχθρική πράξη. Αμέσως μετά οι δείκτες άλλαξαν πρόσημο με τον S&P 500 και τον Nasdaq να κλείνουν με πτώση.

«Δεν είναι σαφές ποια είναι η διέξοδος καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του μηνός όσον αφορά τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που οι αγορές προσπαθούν ακόμα να κατανοήσουν», δήλωσε ο Ρομπ Χάουορθ, ανώτερος διευθυντής στρατηγικής επενδύσεων στην U.S. Bank Wealth Management. «Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα τώρα, παρόλο που οι σημερινές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων δείχνουν ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας τα πάει καλά και ο καταναλωτής παραμένει υγιής».

Οι τεχνολογικές μετοχές, όπως η Nvidia, συνέχισαν να δέχονται πιέσεις. Ωστόσο, η δυναμική έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων λειτούργησε ως ενθαρρυντικό σημάδι ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν ισχυρά. Οι Citigroup και Wells Fargo κατέγραψαν άνοδο 3,9% και 7,2%, αντίστοιχα, μετά από καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα. Οι JPMorgan και Goldman Sachs επίσης ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, αλλά κατέγραψαν μικρές απώλειες.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe Volatility Index (VIX) – γνωστός και ως δείκτης φόβου της Wall Street – ανέβηκε πάνω από το επίπεδο κλεισίματος της Παρασκευής σε κάποια στιγμή, υποδηλώνοντας αναζωπύρωση των ανησυχιών ότι δεν θα υπάρξει εύκολη λύση στην εμπορική διαμάχη με την Κίνα.

Ο VIX έφτασε σε υψηλό άνω του 22, σημειώνοντας υψηλό τεσσάρων μηνών. Ωστόσο, το απόγευμα κυμαινόταν γύρω στο 20.